La compo probable effrayante de l'OM contre Besiktas

La compo probable effrayante de l'OM contre Besiktas

OM17 sept. , 11:00
parGuillaume Conte
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Les Marseillais arrivent à Besiktas avec des ambitions limitées ce jeudi soir, et Bruno Genesio devrait faire pas mal tourner comme il l'a annoncé. Le 11 de départ peut faire peur pour le niveau européen.
« Il n’y aura pas 11 joueurs différents par rapport à Rennes, plus probablement un mélange équilibré entre ceux qui ont débuté et ceux qui vont rentrer dans l’équipe. Il faut gérer les temps de jeu. Il y a un autre match dimanche et pas des moindres ». En conférence de presse avant le match face à Besiktas, Bruno Genesio a donné les grandes lignes de sa composition d’équipe pour le match d’Europa League de ce jeudi. A trois jours de la rencontre face au PSG, l’entraineur de l’OM, qui manque cruellement de profondeur de banc, va forcément faire tourner mais ne compte pas mettre l’équipe B.

Kamissoko et Abdallah titulaires ?

Et selon les informations de La Provence et de L’Equipe, le 11 de départ au stade de Besiktas aura tout de même des allures expérimentales, et ne fera pas grimper la cote de l’OM dans ces débuts européens. Quatre cadres du club devraient être alignés pour donner un peu d’expérience et de poids à cette formation : Weah, Hojbjerg, Paixao et Gouiri. Pour le reste, ce sera l’occasion de voir des remplaçants se montrer, parfois à un poste inhabituel, mais aussi des jeunes qui vont être jetés en pâture dans l’ambiance chaude de Turquie.
Le 11 probable de l’OM face à Besiktas : De Lange - Weah, Egan-Riley, Cornelius, Garcia - Kamissoko, Hojbjerg - Abdallah, Paixao - Gouiri, Maupay
Bruno Genesio compte ainsi mettre au repos des joueurs expérimentés qu’il ne veut pas cramer avant le classique de dimanche face au PSG. Selon La Provence, Aguerd, Harit, Abdelli, Gomes et Emerson seraient ainsi mis sur le banc de touche. Des choix osés, mais Bruno Genesio a bien compris qu’il ne pourrait pas répondre sur tous les tableaux, et du côté des supporters, si on espère toujours une bonne surprise, l’idée de s’incliner contre Besiktas ce jeudi commence déjà à être ancrée dans les têtes.

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Derniers commentaires

Mbappé n’a pas calmé l’Espagne, c’est tout l’inverse

Sa com est parfaite. Seulement... il y aura toujours des gens comme toi... qui chercheront la bêbête pour systématiquement lui taper sur la tête. ^^

Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

Nahel n'a pas non plus été jugé, pourtant tu le considère comme un multirécidiviste, un délinquant, qui n'a pas le droit à la moindre compassion.

Mbappé n’a pas calmé l’Espagne, c’est tout l’inverse

C'est bizarre quand même de voir toutes ses polémiques s'enchainer avant l'attribution du Ballon d'Or. ^^ D'un autre côté... ce n'est pas étonnant de voir tout un petit monde de TDC s'en prendre à chaque fois à Kylian Mbappé. Ça sera quoi la prochaine fois ? On peut imaginer que Jérôme Rothen, Christophe Dugarry, les merdias comme Foot01 et les autres TDC trouveront quelque chose de croustillant. Mdr

Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

Bonjour la géométrie variable : selon toi il faut respecter la présomption d'innocence pour le policier, qui n'est donc pas un criminel, car pas encore jugé. Mais Nahel, par contre c'est un délinquant alors qu'il n'a jamais été condamné pour un délit.

Mbappé n’a pas calmé l’Espagne, c’est tout l’inverse

Et c'est normal que ça ait choqué en Espagne. Mbappe se trompe à chaque fois dans ses communications. Il ne prend que le retour de bâton qu'il mérite... Après libre a lui de soutenir les migrants qui ont envahis et pris d'assaut Ceuta, mais qu'il ne s'étonne pas ensuite que cela choque. Tu ne peux pas dire je soutiens Ceuta a 100% et ensuite ne pas montrer de geste de soutient. Ses gestes ont montré qu'il ne soutenait pas Ceuta à 100% et c'est son droit, mais qu'il ne prenne pas les gens pour des idiots

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