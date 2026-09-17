La compo probable effrayante de l'OM contre Besiktas

Les Marseillais arrivent à Besiktas avec des ambitions limitées ce jeudi soir, et Bruno Genesio devrait faire pas mal tourner comme il l'a annoncé. Le 11 de départ peut faire peur pour le niveau européen.

« Il n’y aura pas 11 joueurs différents par rapport à Rennes, plus probablement un mélange équilibré entre ceux qui ont débuté et ceux qui vont rentrer dans l’équipe. Il faut gérer les temps de jeu. Il y a un autre match dimanche et pas des moindres ». En conférence de presse avant le match face à Besiktas, Bruno Genesio a donné les grandes lignes de sa composition d’équipe pour le match d’Europa League de ce jeudi. A trois jours de la rencontre face au PSG, l’entraineur de l’OM, qui manque cruellement de profondeur de banc, va forcément faire tourner mais ne compte pas mettre l’équipe B.

Kamissoko et Abdallah titulaires ?

Et selon les informations de La Provence et de L’Equipe, le 11 de départ au stade de Besiktas aura tout de même des allures expérimentales, et ne fera pas grimper la cote de l’OM dans ces débuts européens. Quatre cadres du club devraient être alignés pour donner un peu d’expérience et de poids à cette formation : Weah, Hojbjerg, Paixao et Gouiri. Pour le reste, ce sera l’occasion de voir des remplaçants se montrer, parfois à un poste inhabituel, mais aussi des jeunes qui vont être jetés en pâture dans l’ambiance chaude de Turquie.

Le 11 probable de l’OM face à Besiktas : De Lange - Weah, Egan-Riley, Cornelius, Garcia - Kamissoko, Hojbjerg - Abdallah, Paixao - Gouiri, Maupay

Bruno Genesio compte ainsi mettre au repos des joueurs expérimentés qu’il ne veut pas cramer avant le classique de dimanche face au PSG. Selon La Provence, Aguerd, Harit, Abdelli, Gomes et Emerson seraient ainsi mis sur le banc de touche. Des choix osés, mais Bruno Genesio a bien compris qu’il ne pourrait pas répondre sur tous les tableaux, et du côté des supporters, si on espère toujours une bonne surprise, l’idée de s’incliner contre Besiktas ce jeudi commence déjà à être ancrée dans les têtes.