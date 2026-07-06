L'OM prête deux joueurs au même club
Hamed Traore

L'OM prête deux joueurs au même club

OM06 juil. , 19:30
parClaude Dautel
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Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont prévu de soulager la masse salariale de l'OM et cela passe donc par des départs, mais pas uniquement des transferts. Des prêts sont envisagés et notamment pour deux joueurs en partance pour le Genoa CFC.
Le nouveau président de l'Olympique de Marseille n'a pas voulu s'acharner sur la gestion de Pablo Longoria, mais dans l'entretien qu'il a accordé samedi à La Provence, Stéphane Richard a reconnu que son prédécesseur avait totalement dérapé dans sa gestion de l'effectif. Alors, comme l'avait dit un ancien ministre de l'Éducation nationale, l'OM est contraint de dégraisser le mammouth. Tandis que le départ de Mason Greenwood semble acquis, le quotidien italien La Repubblica affirme que les dirigeants du Genoa négocient actuellement avec leurs homologues marseillais afin de se faire prêter non pas un, mais deux joueurs actuellement sous contrat avec l'OM. Les deux joueurs concernés par ce possible prêt au club italien sont Derek Cornelius et Hamed Traoré et un accord serait très proche, notamment pour le milieu offensif ivoirien de 26 ans.

Le Genoa veut faire coup double

Un an après être arrivé de Bournemouth sous forme de prêt, lequel s'est transformé en transfert pour 7,7 millions d'euros, Hamed Traoré est en passe de retrouver la Serie A, lui qui a été formé à Empoli, et qui s'est révélé avec Sassuolo. Selon le média italien, les discussions ont commencé depuis mal de temps entre l'Olympique de Marseille et le Genoa, et un prêt avec option d'achat aurait déjà été validé entre les deux clubs. Pour tout boucler, il manque encore un accord concernant les bonus que l'OM pourrait éventuellement toucher en cas de transfert.

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L'intérêt du Genoa pour Derek Cornelius est un peu plus récent, confirme La Repubblica, mais là encore du côté du club italien on pense rapidement obtenir un accord avec l'Olympique de Marseille s'agissant du défenseur international canadien. Pour mémoire, ce dernier a encore deux ans de contrat avec l'OM et lui aussi devrait être prêté avec option d'achat, même si le quotidien transalpin estime qu'un transfert pur et dur pourrait se faire entre les deux clubs;
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Dans quasi tous les stades , les tribunes derrière les cages , les sièges ne servent pas à grand chose , autant sécuriser ces tribunes afin qu'il n'y ai pas de risque "d'écrasement " de la part du public en général assez engoué et ... de toutes façons, à 95% du temps les supporters restent en position debout

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et qui veut de toi ?

PSG : L'astuce qui excite Nasser Al-Khelaifi pour un Parc à 70.000 places

Je sais pas qui a pondu cette règle colle quoi il ne fallait plus de place debout dans un stade. Derrière les deux buts ce ne doit être que des places debout

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Mouai personne ne veut de lui quoi !!

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Les stat's d'Endrick sont plutôt bonnes quand tu sais qu'il ne jouait pas à sa place ...

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