L'OM prête deux joueurs au même club

Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont prévu de soulager la masse salariale de l'OM et cela passe donc par des départs, mais pas uniquement des transferts. Des prêts sont envisagés et notamment pour deux joueurs en partance pour le Genoa CFC.

La Repubblica affirme que les dirigeants du Genoa négocient actuellement avec leurs homologues marseillais afin de se faire prêter non pas un, mais deux joueurs actuellement sous contrat avec l'OM. Les deux joueurs concernés par ce possible prêt au club italien sont Derek Cornelius et Hamed Traoré et un accord serait très proche, notamment pour le milieu offensif ivoirien de 26 ans. Le nouveau président de l'Olympique de Marseille n'a pas voulu s'acharner sur la gestion de Pablo Longoria, mais dans l'entretien qu'il a accordé samedi à La Provence, Stéphane Richard a reconnu que son prédécesseur avait totalement dérapé dans sa gestion de l'effectif. Alors, comme l'avait dit un ancien ministre de l'Éducation nationale, l'OM est contraint de dégraisser le mammouth. Tandis que le départ de Mason Greenwood semble acquis , le quotidien italienaffirme que les dirigeants du Genoa négocient actuellement avec leurs homologues marseillais afin de se faire prêter non pas un, mais deux joueurs actuellement sous contrat avec l'OM. Les deux joueurs concernés par ce possible prêt au club italien sont Derek Cornelius et Hamed Traoré et un accord serait très proche, notamment pour le milieu offensif ivoirien de 26 ans.

Le Genoa veut faire coup double

Un an après être arrivé de Bournemouth sous forme de prêt, lequel s'est transformé en transfert pour 7,7 millions d'euros, Hamed Traoré est en passe de retrouver la Serie A, lui qui a été formé à Empoli, et qui s'est révélé avec Sassuolo. Selon le média italien, les discussions ont commencé depuis mal de temps entre l'Olympique de Marseille et le Genoa, et un prêt avec option d'achat aurait déjà été validé entre les deux clubs. Pour tout boucler, il manque encore un accord concernant les bonus que l'OM pourrait éventuellement toucher en cas de transfert.

L'intérêt du Genoa pour Derek Cornelius est un peu plus récent, confirme La Repubblica, mais là encore du côté du club italien on pense rapidement obtenir un accord avec l'Olympique de Marseille s'agissant du défenseur international canadien. Pour mémoire, ce dernier a encore deux ans de contrat avec l'OM et lui aussi devrait être prêté avec option d'achat, même si le quotidien transalpin estime qu'un transfert pur et dur pourrait se faire entre les deux clubs;