« Je viens pour marquer plein de buts »: Greenwood est déjà à Rome

Le dossier Mason Greenwood va s'accélérer cette semaine, et la presse italienne dit désormais que tout est bouclé pour la venue de l'attaquant anglais de l'OM à l'AS Rome. Gasperini et Greenwood auraient échangé plusieurs fois ces derniers jours.

révèle que l'entraîneur romain a échangé plusieurs fois avec Mason Greenwood et que ce dernier a confirmé son énorme motivation à l'idée de rejoindre le club de Serie A, qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Le puissant média italien révèle même quelques-uns des propos tenus par le joueur de l'OM à son probable futur entraîneur. Même si le Fenerbahçe n'a pas renoncé à l'idée de faire signer Mason Greenwood, le club turc a bien compris que dans ce dossier il a du retard sur la Roma. Car pendant que les dirigeants italiens peaufinent l'offre qu'ils vont envoyer cette semaine à l'Olympique de Marseille, Gian Piero Gasperini a lui déjà entamé les discussions avec le joueur anglais. Mediaset révèle que l'entraîneur romain a échangé plusieurs fois avec Mason Greenwood et que ce dernier a confirmé son énorme motivation à l'idée de rejoindre le club de Serie A, qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Le puissant média italien révèle même quelques-uns des propos tenus par le joueur de l'OM à son probable futur entraîneur.

Greenwood est motivé pour signer à Rome

« La conversation entre les deux hommes s'est déroulée ainsi : « Es-tu prêt à courir ? », l'avertissement de Gasperini sonnant comme une menace. « Oui, je suis prêt, je viens pour marquer plein de buts », a répondu l'ancien joueur de Manchester United », révèle le média sportif italien. Cet aspect du dossier semble être réglé, mais pour Stéphane Richard, l'essentiel est tout de même de trouver un accord financier avec l'AS Rome. L'Olympique de Marseille exige 50 millions d'euros pour laisser partir celui qui a marqué 48 buts depuis qu'il a signé à l'OM il y a deux ans. Du côté de l'Italie, on confirme que la Roma va faire une offre de 40 millions d'euros avec des bonus et que cette offre sera transmise avant la fin de la semaine.