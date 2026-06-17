Le dossier Mason Greenwood ne sera peut-être pas le plus spectaculaire de l'été à Marseille, car les dirigeants de l'OM auraient décidé de vendre Paixao, joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen.
Tandis que l'AS Rome travaille sur la signature de Mason Greenwood, l'état des finances marseillaises fait que Stéphane Richard ne peut pas se contenter de la seule vente de l'attaquant anglais, et de celle d'Hojbjerg
. Parmi les joueurs les plus valorisés de l'effectif marseillais, il y a évidemment Paixao, recruté l'été dernier par Pablo Longoria et Medhi Benatia pour la somme colossale de 30 millions d'euros. Un montant entré dans l'histoire de l'Olympique de Marseille puisque l'ailier brésilien est tout simplement devenu le joueur le plus cher de la longue histoire de l'OM. Cependant, après seulement un an à Marseille, le joueur de 25 ans pourrait déjà quitter le club phocéen afin de contribuer à l'effort financier exigé par Frank McCourt, lequel est mis sous pression par la DNCG et par l'UEFA, dont le jugement est attendu dans les prochains jours.
L'OM doit trancher dans le vif
Sur le plateau du Winamax FC, Mohamed Henni a évoqué le mercato
de l'Olympique de Marseille, et il a fait quelques confidences, en précisant qu'il ne s'agissait pas de rumeurs lancées en l'air. « Ce que je pense du mercato de l’OM ? Balerdi il reste, Medina il reste. Greenwood à 100% il part. Pour la première fois je ne mens pas, vraiment. Cela fait un mois que j’ai l’info et je ne l’avais jamais dit, ce sont des gens au coeur de l’OM qui me l’ont dit. Medina sera le coeur du projet, Balerdi je pense qu’il va rester. Ce n’est pas un chouchou des supporters, mais ça l’est au club. Ils aiment bien Aubameyang, Amine Gouiri, ce sont des joueurs qu’ils comptent garder. Hojbjerg va partir, Paixao il y a de grandes chances qu’il parte et j’ai le seum. Paixao c’est quasi impossible qu’il reste et Greenwood, il y a 0 chance qu’il reste
», a expliqué l'influenceur, pas vraiment sur le ton de la blague.
Malgré les 30 millions d'euros lâchés l'an dernier par l'Olympique de Marseille, le club phocéen pourrait faire une belle opération en vendant Paixao, puisque la valeur de ce dernier est désormais estimée à au moins 35 millions d'euros. Même si l'attaquant brésilien a plutôt le souhait de rester à l'OM
, sa famille se sentant très bien en Provence, l'état des finances phocéennes risque de ne pas laisser le choix aux dirigeants de l'Olympique de Marseille.