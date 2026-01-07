PSG-OM : Il cartonne à l'entraînement et fait hésiter De Zerbi

Tout juste de retour de blessure, Amine Gouiri fait douter Roberto De Zerbi avant le choc face au PSG lors du Trophée des champions.

Blessé à l’épaule depuis plus de trois mois, Amine Gouiri a cruellement manqué à l’Olympique de Marseille . L’international algérien a largement contribué à la qualification en Ligue des Champions de son équipe en seconde partie de saison dernière. Son apport dans le jeu était indéniable tout comme son efficacité. En son absence, Pierre-Emerick Aubameyang a énormément enchaîné, beaucoup trop sans doute au goût de Roberto De Zerbi. Fort heureusement, la blessure de l’ancien Rennais appartient désormais au passé.

Son entrée en jeu contre Nantes dimanche était d’ailleurs l’une des seules bonnes nouvelles de l’après-midi. Alors que l’OM affronte le PSG ce jeudi lors du Trophée des champions, Amine Gouiri était pressenti pour démarrer sur le banc, rien d’étonnant pour un joueur à peine de retour. Mais selon les informations de L’Equipe, l’international algérien s’est montré en très grande forme lors des entraînements cette semaine. Au point d’installer un vrai doute dans l’esprit de Roberto De Zerbi sur l’identité de son numéro neuf face à Marquinhos et Pacho jeudi.

Gouiri préféré à Aubameyang contre le PSG ?

Le Gabonais tient toujours la corde, mais il ne serait plus si surprenant que Gouiri soit choisi par l’entraîneur italien afin d’épauler Paixao et Greenwood sur le front de l’attaque de l’OM. C’est d’ailleurs l’Algérien qui était titulaire le 22 septembre dernier lors de la victoire marquante des Marseillais au Vélodrome face au Paris SG. Et même s’il n’avait pas marqué, Gouiri avait énormément pesé sur la défense parisienne ce jour-là avec un travail dos au but que De Zerbi apprécie beaucoup. Et qui sera certainement bien utile ce jeudi pour réitérer l’exploit.