PSG-OM : Il cartonne à l'entraînement et fait hésiter De Zerbi

OM07 janv. , 20:00
parCorentin Facy
Tout juste de retour de blessure, Amine Gouiri fait douter Roberto De Zerbi avant le choc face au PSG lors du Trophée des champions.
Blessé à l’épaule depuis plus de trois mois, Amine Gouiri a cruellement manqué à l’Olympique de Marseille. L’international algérien a largement contribué à la qualification en Ligue des Champions de son équipe en seconde partie de saison dernière. Son apport dans le jeu était indéniable tout comme son efficacité. En son absence, Pierre-Emerick Aubameyang a énormément enchaîné, beaucoup trop sans doute au goût de Roberto De Zerbi. Fort heureusement, la blessure de l’ancien Rennais appartient désormais au passé.
Son entrée en jeu contre Nantes dimanche était d’ailleurs l’une des seules bonnes nouvelles de l’après-midi. Alors que l’OM affronte le PSG ce jeudi lors du Trophée des champions, Amine Gouiri était pressenti pour démarrer sur le banc, rien d’étonnant pour un joueur à peine de retour. Mais selon les informations de L’Equipe, l’international algérien s’est montré en très grande forme lors des entraînements cette semaine. Au point d’installer un vrai doute dans l’esprit de Roberto De Zerbi sur l’identité de son numéro neuf face à Marquinhos et Pacho jeudi.

Gouiri préféré à Aubameyang contre le PSG ?

Le Gabonais tient toujours la corde, mais il ne serait plus si surprenant que Gouiri soit choisi par l’entraîneur italien afin d’épauler Paixao et Greenwood sur le front de l’attaque de l’OM. C’est d’ailleurs l’Algérien qui était titulaire le 22 septembre dernier lors de la victoire marquante des Marseillais au Vélodrome face au Paris SG. Et même s’il n’avait pas marqué, Gouiri avait énormément pesé sur la défense parisienne ce jour-là avec un travail dos au but que De Zerbi apprécie beaucoup. Et qui sera certainement bien utile ce jeudi pour réitérer l’exploit.
Derniers commentaires

Dembélé vendu, le PSG ne cède plus aux caprices

Ne brulons pas ce qu'on a adoré.Sa blessure l'a beaucoup affecté mais il revient en forme.Pour sa prolongation de contrat Paris trouvera un accord.Paris a le temps

PSG : 100ME pour Barcola, l'assaut commence

Barcola ne brille pas cette saison.Son dernier match a été décevant .il file un mauvais coton, un mauvais passage qui dure hélas mais il n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain. Il faut qu'il reprenne confiance

Dembélé vendu, le PSG ne cède plus aux caprices

En ce qui concerne DONNARUMA c’est ENRIQUE qui l’a viré il faut arrêter avec ces niaiseries de contrat .C’est effectivement possible qu’il se passe la même chose pour DEMBELE qui n’est plus qu’un intermittent et je suis gentil

PSG : Doué supplié de ne pas humilier l'OM

Doué revient bien apres sa blessure.on peut compter sur lui pour ne pas faire de cadeau aux marseillais

Luis Enrique va partir, le PSG fonce sur Guardiola

L.E ne partira pas avant un bon moment.Mais c'est vrai que Guardiola pourrait lui succeder

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

