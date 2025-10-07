om luis henrique dans un grand club a l inter marseille ne va pas aimer iconsport 262832 0078 394962

OM : Luis Henrique, l'Inter n'avoue pas s'être fait arnaquer

OM07 oct. , 21:00
parQuentin Mallet
Recruté au tout début de l'été par l'Inter Milan contre 23 millions d'euros en provenance de l'Olympique de Marseille, Luis Henrique a encore bien du mal à faire son trou dans son nouvel environnement. Toutefois, les Nerazzurri sont loin d'être inquiets et jouent la carte de la patience.
2 février 2025. C'est la date du dernier but inscrit par Luis Henrique en match officiel. Grâce à une première moitié de saison 2024-2025 de grande qualité (9 buts et 6 passes décisives entre la J1 et la J20), l'ailier brésilien a vu sa cote exploser sur le marché des transferts. Pendant longtemps, l'Inter Milan a tenté sa chance mais la direction de l'Olympique de Marseille ne faisait que repousser l'échéance, se montrant particulièrement gourmande.
Finalement, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fini par craquer et ont accepté 23 millions d'euros de la part des Nerazzurri pour le laisser partir lors de la fenêtre exceptionnelle de transferts ouverte en marge de la Coupe du monde des clubs. Depuis, les supporters lombards crient à l'arnaque : Luis Henrique n'a pas encore été décisif une seule fois depuis son premier match en juin dernier. Toutefois, pas de quoi s'inquiéter pour les dirigeants intéristes.

L'Inter Milan est patient avec Luis Henrique

Les premiers matchs avec l'Inter Milan cette saison ont été délicats pour Luis Henrique. Avec seulement 5 minutes joués lors des 4 premiers matchs officiels de la saison, le Brésilien était sous le feu des critiques. Au point de voir la Gazzetta dello Sport ironiser sur son coût par minute d'environ 6 millions d'euros. Mais depuis, l'ancien de l'OM a retrouvé la confiance de son entraineur, Cristian Chivu, lequel lui a accordé un temps de jeu plus conséquent. 26 minutes face à Sassuolo, 72 à Cagliari et 37 contre Cremonese… le natif de João Pessoa retrouve enfin de l'air.

Le quotidien transalpin se veut toutefois rassurant sur la situation de Luis Henrique. « Il n’a pas été rejeté ni mis à l’écart. Il s’agit simplement d’une question d’adaptation », lit-on dans les colonnes du journal italien. En d'autres termes, l'OM est encore loin d'avoir arnaqué l'Inter Milan : l'ailier brésilien doit encore s'adapter au football italien, particulièrement exigeant. Le tout, en jouant en concurrence avec l'intouchable Denzel Dumfries sur le flanc droit.
