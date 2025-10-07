Cette star refuse l'OM, c'est le meilleur choix de sa vie

Tout proche de signer à l’OM cet été, Dani Ceballos a finalement pris le risque de rester au Real Madrid à un an de la Coupe du monde. Un pari pour l’instant gagnant pour le milieu de terrain espagnol.

A la recherche d’un milieu de terrain pour compenser le départ d’Adrien Rabiot à quelques jours de la fin du mercato, l’Olympique de Marseille était tout proche de réaliser un gros coup cet été. Le club phocéen avait en effet trouvé un accord avec le Real Madrid pour le prêt avec obligation d’achat de Dani Ceballos, en manque de temps de jeu en début de saison sous les ordres de Xabi Alonso. Plutôt favorable à l’idée de rejoindre l’OM dans un premier temps, l’ancien stratège du Betis Séville avait finalement changé d’avis sur le gong, refusant de signer à Marseille et préférant rester à Madrid malgré les incertitudes quant à son temps de jeu à un an de la Coupe du monde.

Deux mois plus tard, Dani Ceballos ne regrette pas son choix. Comme l’indique le journal AS, l’international espagnol a retrouvé une place au sein du milieu de terrain du Real Madrid et du crédit auprès de son entraîneur Xabi Alonso. « La saison s'annonçait difficile pour Dani Ceballos. À tel point que l'Andalou était sur le point de partir pour Marseille, en quête d'un temps de jeu qui semblait peu probable au Real Madrid » rappelle d’abord le média espagnol avant de poursuivre.

D. Ceballos Fernández Espagne • Âge 29 • Milieu Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 6 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« Mais le natif d'Utrera a résisté à tous les obstacles et s'est progressivement imposé dans les plans de Xabi Alonso. Contre Villarreal, Ceballos (29 ans) a été titulaire pour le deuxième match consécutif. En cinq jours, Ceballos a joué plus que pendant toute la Coupe du Monde des Clubs. La concurrence est rude. Mais Ceballos a montré qu'il était prêt à saisir l'opportunité au milieu de terrain » résume notre confrère Mario de la Riva. Autrement dit, même s’il ne sera pas titulaire à chaque match avec le Real Madrid, Dani Ceballos a réussi à regagner la confiance de son entraîneur en grappillant un temps de jeu non-négligeable. De quoi espérer disputer la Coupe du monde sans quitter le Real Madrid, un choix parfait de la part du joueur, qui ne doit pas regretter son transfert avorté à Marseille.