L'OM KO debout, Matt O'Riley va partir

OM07 oct. , 12:20
parGuillaume Conte
1
L'OM craque pour Matt O'Riley, et regrette de ne pas avoir mis d'option d'achat à sa venue. Brighton va pouvoir faire monter les enchères au niveau Premier League pour le joueur danois, au risque de mettre l'OM KO. 
Arrivé sur le gong à Marseille avec beaucoup de scepticisme, Matt O’Riley provoque un retournement de veste général. Roberto De Zerbi lui a fait confiance sur ces derniers matchs, et le Danois a excellé au milieu de terrain. Il parvient même à se montrer décisif désormais et se fait donc sa place au coeur du jeu avec son style atypique. Le voir débarquer de Brighton n’a pas forcément envoyé du rêve au départ. Mais désormais, l’idée serait de voir le Danois continuer sur sa lancée pour cette saison, mais aussi pour l’avenir. Car à tout juste 24 ans, et après un parcours qui lui a surtout permis d’enchainer des matchs dans le championnat écossais avec le Celtic Glasgow, l’idée de le voir s’installer à l’OM plait beaucoup sur le Vieux Port. 

Mehdi Benatia aurait déjà tâté le terrain avec Brighton pour voir si un transfert définitif était possible. Mais la teneur de l’accord entre les deux clubs rend les choses quasiment impossibles selon Hakim Zhouri. Le journaliste marocain qui suit de très près l’actualité du club provençal annonce ainsi qu’il n’y a quasiment aucune chance de voir O’Riley continuer à l’OM la saison prochaine. Les deux clubs ont convenu d’un prêt sans option d’achat. Il faudra donc que Marseille négocie avec la formation anglaise, qui risque de se montrer extrêmement gourmande selon Hakim Zhouri. 
En cas de belle saison avec l’OM, le Danois sera courtisé et les prix vont s’envoler. O’Riley reviendra donc à Brighton, soit pour tenter de s’y imposer, soit pour rejoindre un club capable de mettre plus de 25 millions d’euros pour le faire signer. Pablo Longoria a fait beaucoup d’efforts financiers ces derniers temps pour recruter des joueurs à prix d’or, mais il lui est en tout cas avisé de bien profiter du joueur danois cette saison, car les chances de le voir rester sur le long terme à Marseille sont jugées plutôt faibles. 
1
Derniers commentaires

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

le pire c'est que en principe quand c'est litigieux les images n'apparaissent pas sur les ecrans geants du stade. Mais là ils les ont remontré 2 fois, donc tout le stade l'a vu sauf l'arbitre et la VAR

OL : Walid Acherchour prédit l'effondrement de Lyon

Je cherche l'effondrement dans ce qu'il dit 🤔

L'OM KO debout, Matt O'Riley va partir

tu vends Balerdi et tu les as les 25M ..

L'OL éteint la polémique gênante du « bouton magique »

Je ne vois pas ou il pourrait y avoir polémique, c'est dans de nombreux stades campagnards ou il n'y a pas d'ambiance, qu'on fait appel a la sono !!!

EdF : Thauvin de retour, Lyon crie au scandale

Ce n'est juste pas le même poste, je ne vois pas le débat si ce n'est que DD déteste Lyon, ça d'accord.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

