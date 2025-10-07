OM : Une énorme surprise offensive au mercato ?

va troller ailleurs le sous homme
Il sait déjà quoi faire du ballon quand il le possède mais ce qui est le plus épatant, c'est son jeu sans ballon. Toujours bien placé, il dédouble parfaitement, il a une vision du jeu et une maitrise tactique assez incroyable alors qu'il n'est au club que depuis un mois.
Serait-ce étonnant ? Tu le valorises à combien ?
Finalement, les lyonnais pleurent autant que les marseillais. Ca n'arrête pas depuis ce début de saison et pourtant l'équipe a engrangé pas mal de points. Je n'imagine pas si l'équipe avait 5 points de moins.
Pourtant la saison passée tout le monde disait qu'il n'y avait pas faute sur Rowe contre Lille et que les marseillais se plaignaient toujours pour rien. Il faut s'accorder quelques fois.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|13
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|15
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|7
|14
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|9
|5
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|16
|12
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|11
|7
|3
|2
|2
|4
|14
|10
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|11
|12
|10
|7
|2
|4
|1
|-1
|9
|10
|8
|7
|2
|2
|3
|0
|11
|11
|8
|7
|2
|2
|3
|-3
|9
|12
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|7
|2
|0
|5
|-5
|5
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|8
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|5
|7
|5
|7
|1
|2
|4
|-8
|3
|11
|2
|7
|0
|2
|5
|-11
|5
|16
Loading