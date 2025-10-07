un cador lui offre 6 me par an jonathan david dit oui iconsport 262193 0060 394682

OM : Une énorme surprise offensive au mercato ?

L'OM a frappé fort l'été dernier sur le marché des transferts. Le club phocéen pourrait de nouveau réaliser quelques coups intéressants dans quelques semaines lors du mercato d'hiver.
L'OM est dans une très belle dynamique et espère continuer sur sa bonne lancée au retour de la trêve internationale. Roberto De Zerbi a encore pas mal de travail devant lui. L'Italien sait cependant que l'enchainement des rencontres de haut niveau pourrait se payer cash. Son souhait serait de posséder encore quelques armes, notamment en attaque. L'OM pourrait bien finir par trouver son bonheur du côté de la Série A.

Jonathan David, l'OM y croit encore 

Selon les informations de Fichajes, la direction phocéenne reste en effet très attentive à la situation de Jonathan David à la Juventus. L'ancien du LOSC peine à trouver son rythme avec les Piémontais. Pas toujours titulaire sous Igor Tudor, l'attaquant canadien veut se battre pour sa place dans le onze de la Juve. Mais son souhait est avant tout d'enchainer. Sous contrat avec l'écurie italienne jusqu'en juin 2030, David est estimé à quelque 40 millions d'euros. Un montant très élevé pour les finances phocéennes. Mais que ce soit cet hiver ou l'été prochain, Marseille continuera de suivre la situation de Jonathan David, un profil qui plait aux Phocéens depuis pas mal de temps déjà.

En attendant d'en savoir plus sur son avenir, Jonathan David va surtout devoir reprendre confiance. Depuis le début de la saison avec la Vieille Dame, il a planté seulement 1 but en 7 matchs disputés toutes compétitions confondues. La concurrence est rude à la Juventus Turin, qui pourrait décider de se séparer du Canadien s'il n'élève pas vite son niveau de jeu. A l'OM, Jonathan David pourrait évoluer dans une écurie ambitieuse et un championnat qu'il connait bien. Assurément un avantage, même s'il est encore loin d'avoir quitté le nord de l'Italie.
0
Derniers commentaires

Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

va troller ailleurs le sous homme

OM : Benatia, son coup de génie qui épate De Zerbi

Il sait déjà quoi faire du ballon quand il le possède mais ce qui est le plus épatant, c'est son jeu sans ballon. Toujours bien placé, il dédouble parfaitement, il a une vision du jeu et une maitrise tactique assez incroyable alors qu'il n'est au club que depuis un mois.

OM : Un transfert surprise pour Mason Greenwood ?

Serait-ce étonnant ? Tu le valorises à combien ?

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Finalement, les lyonnais pleurent autant que les marseillais. Ca n'arrête pas depuis ce début de saison et pourtant l'équipe a engrangé pas mal de points. Je n'imagine pas si l'équipe avait 5 points de moins.

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Pourtant la saison passée tout le monde disait qu'il n'y avait pas faute sur Rowe contre Lille et que les marseillais se plaignaient toujours pour rien. Il faut s'accorder quelques fois.

