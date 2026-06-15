OM : L'UEFA affole Marseille et repousse sa décision

Depuis presque une semaine, l'Olympique de Marseille attend le jugement de l'UEFA suite à l'étude de ses comptes. Mais les dirigants et les supporters de l'OM vont devoir encore encore patienter au moins quelques jours.

Les services financiers de l'UEFA ont décidé de faire durer le suspense s'agissant des possibles sanctions qui menacent l'Olympique de Marseille accusé de ne pas avoir respecté les engagements pris devant l'instance européenne. Après avoir vu ses comptes être épluchés par la commission de contrôle financier, le club désormais dirigé par Stéphane Richard sait qu'il n'échappera pas à une sanction. Car il y a quatre ans, Pablo Longoria s'était engagé à ramener les finances marseillais à un niveau raisonnable, mais c'est tout l'inverse que l'ancien patron de l'OM a fait. Tandis que la dette augmente d'année en année et dépasse désormais allégrement les 100 millions d'euros, le club de Frank McCourt pensait connaître la semaine passée le jugement de l'UEFA. Et on a évoqué ensuite une réponse ce lundi, ou au plus tard mardi. Mais L'Equipe confirme qu'il va falloir encore attendre, sans même connaître réellement la date du verdict.

L'OM commence à trouver le temps long

Tandis que Bruno Genesio et son staff attendent patiement que l'Olympique de Marseille officialise le départ d'Habib Beye, qui devrait coûter 2 millions d'euros à l'OM, le club phocéen attend, lui, ce que va décider l'UEFA. La menace d'une exclusion de l'Europa Ligue plâne toujours au dessus du Vélodrome, mais c'est surtout une sanction financière assez colossale que risque l'Olympique de Marseille. Car l'instance européenne du football n'a pas du tout apprécié qu'on lui fasse à l'envers il y a quelques saisons. Cependant, le retard actuel ne serait pas lié totalement à l'OM, mais plutôt au fait que l'UEFA veut communiquer de manière efficace.

L'UEFA va faire tomber la foudre sur 15 clubs

Etienne Moatti, journaliste du quotidien sportif, précise que l'UEFA devrait faire une annonce officielle quand elle aura étudié et tenté de trouver des sanctions adaptées pour une quinzaine de clubs européens, dont l'OM. Autrement dit, la réponse n'arrivera pas avant mercredi. Et encore, notre confrère n'est pas du tout certain de ce timing, même si l'instance devra tout de même trancher avant la fin du mois de juin, date de la fin de l'exercice comptable. D'autant plus que Marseille doit également passer devant la DNCG où il se pourrait bien que là aussi le club se fasse durement taper sur le doigts avec un contrôle total de sa masse salariale.