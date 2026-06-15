Greenwood ICONSPORT_270916_0326

Tensions avec Greenwood, l'OM bloque son départ

OM15 juin , 12:00
parCorentin Facy
6
Ajouter comme source préférée sur Google
Le dossier Mason Greenwood risque de vite se tendre à l’OM, qui bloque son départ vers l’AS Roma malgré la volonté affichée de l’attaquant anglais de rejoindre Gian Piero Gasperini en Italie.
Après deux années passées à l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood est pressenti pour quitter le club lors du mercato estival. La non-qualification en Ligue des Champions a quasiment acté le départ de l’attaquant anglais, l’OM ayant besoin de vendre pour environ 100 millions d’euros selon les dernières informations. Grégory Lorenzi et Stéphane Richard savent que Greenwood est le joueur le mieux valorisé de l’effectif et l’OM n’entend pas s’en séparer pour moins de 55 millions d’euros, sachant que 40% de cette somme terminera dans les caisses de Manchester United.

Greenwood veut partir, l'OM inflexible 

Dans son édition du jour, le Corriere dello Sport fait un point complet sur l’avancée du dossier. Le média italien rapporte que Gian Piero Gasperini a pris son téléphone pour appeler directement Mason Greenwood ces derniers jours. L’entraîneur italien de l’AS Roma a convaincu l’attaquant de l’OM de le rejoindre, lui promettant un rôle de titulaire indiscutable sur le côté droit de son attaque. Greenwood sait que les portes de la Premier League lui sont toujours fermées et a par conséquent accepter l’idée de jouer en Série A.
Reste que son transfert est loin d’être finalisé puisque l’OM et la Roma sont loin de trouver un accord. Et pour cause, le Corriere dello Sport écrit en ce début de semaine que le club de la Louve n’a pas l’intention de monter au-delà de 40 millions d’euros pour le moment. Une somme inacceptable pour la direction olympienne, qui refuse de brader un joueur ayant dépassé la barre des 20 buts toutes compétitions confondues lors des deux dernières saisons.

Lire aussi

OM : Greenwood menacé par la nouvelle star du MondialOM : Greenwood menacé par la nouvelle star du Mondial
A ce stade, le dossier est donc en stand-by et il faudra un très gros effort de la Roma pour le débloquer. Les Italiens comptent néanmoins sur les difficultés financières de l’Olympique de Marseille pour jouer la montre, espérant que la direction marseillaise flanche à un moment face au besoin de liquidités. Il a d’ailleurs été demandé à Mason Greenwood de se montrer patient, la direction romaine ayant bien conscience que ce dossier pourrait être bien plus long que prévu à se décanter. Du côté marseillais, on refuse pour l’instant de céder, clamant que Mason Greenwood ne quittera pas le club pour moins de 55 millions d’euros bonus compris.
Articles Recommandés
ICONSPORT_368343_0151
Mondial 2026

L’Arabie Saoudite ouvre le score face à l’Uruguay (vidéo)

Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026

ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnuuxvzu6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01rtfxns1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Mondial 2026 : Le Sénégal se voit battre la France sans surprise

ICONSPORT 368331 0001
Mondial 2026

Mondial 2026 : Un nul face au Cap Vert, le doute n'existe pas en Espagne

Fil Info

16 juin , 1:05
L’Arabie Saoudite ouvre le score face à l’Uruguay (vidéo)
16 juin , 00:12
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
16 juin , 00:00
Mondial 2026 : Le Sénégal se voit battre la France sans surprise
15 juin , 23:20
Mondial 2026 : Un nul face au Cap Vert, le doute n'existe pas en Espagne
15 juin , 23:10
Mondial 2026 : Arabie Saoudite - Uruguay : les compos (00h00 sur BeIN 1 et M6)
15 juin , 23:00
Mondial 2026 : La Belgique commence par un nul
15 juin , 23:00
Olivier Pantaloni bientôt officialisé par l'OGC Nice
15 juin , 22:40
La Tunisie s'embrouille, Lamouchi finalement sauvé ?
15 juin , 22:20
Strasbourg s'offre un jeune prodige polonais

Derniers commentaires

La Tunisie s'embrouille, Lamouchi finalement sauvé ?

Il parle d'Hervé Renard. Mais bon... j'espère que la Fédé Tunisienne ne fera pas la connerie de remplacer l'actuel sélectionneur en pleine Coupe du Monde.

La Tunisie s'embrouille, Lamouchi finalement sauvé ?

Beye est bientôt libre et ca serait bien pour lui la Tunisie

La Tunisie s'embrouille, Lamouchi finalement sauvé ?

Bien sûr... qu'il faut laisser le sélectionneur en place continuer son boulot. Le changer en pleine Coupe du Monde... ce serait une énorme catastrophe pour le Football Tunisien.

OL : Fofana quitte Lyon, l'OM est dans le coup

Mais city ils sont passé par la et ca se refuse pas au yeux de cherki, un salaire triplé, une commission pour son agent triplé, et cherki quand il a vue ca il a vite demandé un bon de sortie

L'OL tient son premier renfort du mercato, c'est un coup parfait

Ouhh le Lyonnais....dur d'être VERT de rage ?! Et désolé de pas connaître ce type....Mais dis moi, tu n'as pas sorti ce meme commentaire à ce lyonnais qui ne le connaît pas non plus...trou du cul

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading