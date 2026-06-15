Tensions avec Greenwood, l'OM bloque son départ

Le dossier Mason Greenwood risque de vite se tendre à l’OM, qui bloque son départ vers l’AS Roma malgré la volonté affichée de l’attaquant anglais de rejoindre Gian Piero Gasperini en Italie.

Après deux années passées à l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood est pressenti pour quitter le club lors du mercato estival. La non-qualification en Ligue des Champions a quasiment acté le départ de l’attaquant anglais, l’OM ayant besoin de vendre pour environ 100 millions d’euros selon les dernières informations. Grégory Lorenzi et Stéphane Richard savent que Greenwood est le joueur le mieux valorisé de l’effectif et l’OM n’entend pas s’en séparer pour moins de 55 millions d’euros, sachant que 40% de cette somme terminera dans les caisses de Manchester United.

Greenwood veut partir, l'OM inflexible

Dans son édition du jour, le Corriere dello Sport fait un point complet sur l’avancée du dossier. Le média italien rapporte que Gian Piero Gasperini a pris son téléphone pour appeler directement Mason Greenwood ces derniers jours. L’entraîneur italien de l’AS Roma a convaincu l’attaquant de l’OM de le rejoindre, lui promettant un rôle de titulaire indiscutable sur le côté droit de son attaque. Greenwood sait que les portes de la Premier League lui sont toujours fermées et a par conséquent accepter l’idée de jouer en Série A.

Reste que son transfert est loin d’être finalisé puisque l’OM et la Roma sont loin de trouver un accord. Et pour cause, le Corriere dello Sport écrit en ce début de semaine que le club de la Louve n’a pas l’intention de monter au-delà de 40 millions d’euros pour le moment. Une somme inacceptable pour la direction olympienne, qui refuse de brader un joueur ayant dépassé la barre des 20 buts toutes compétitions confondues lors des deux dernières saisons.

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A ce stade, le dossier est donc en stand-by et il faudra un très gros effort de la Roma pour le débloquer. Les Italiens comptent néanmoins sur les difficultés financières de l’Olympique de Marseille pour jouer la montre, espérant que la direction marseillaise flanche à un moment face au besoin de liquidités. Il a d’ailleurs été demandé à Mason Greenwood de se montrer patient, la direction romaine ayant bien conscience que ce dossier pourrait être bien plus long que prévu à se décanter. Du côté marseillais, on refuse pour l’instant de céder, clamant que Mason Greenwood ne quittera pas le club pour moins de 55 millions d’euros bonus compris.