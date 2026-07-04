OM : Lorenzi foudroyé par Chelsea au mercato

L'Olympique de Marseille est toujours à l'affût des bonnes opportunités sur le marché des transferts. Dans cette optique, le profil d'Alfie Osborne a récemment retenu l'attention des dirigeants phocéens, séduits par le potentiel du jeune défenseur écossais.

L' OM s'attend à vivre un mercato estival particulièrement animé. Qualifié pour la Ligue Europa, le club olympien souhaite renforcer plusieurs secteurs de jeu, tout en composant avec des moyens financiers qui restent limités. Les dirigeants marseillais privilégient donc des profils prometteurs, capables de représenter un investissement d'avenir tout en ayant un coût raisonnable.

C'est dans cette logique que le nom d'Alfie Osborne est apparu sur les tablettes marseillaises. Âgé de seulement 17 ans, le défenseur central s'est distingué sous les couleurs des équipes de jeunes de Hearts FC. Considéré comme l'un des plus grands espoirs écossais à son poste, il quittera son club cet été.

Osborne, l'OM rate le coup ?

Selon les informations relayées par TransfersFeed, Osborne va s'engager avec Chelsea. Le club londonien va débourser un peu plus de 400 000 euros pour convaincre Hearts de céder son jeune talent. Le défenseur britannique a privilégié le projet des Blues malgré l'intérêt de plusieurs formations européennes, dont le FC Barcelone, le Club Bruges, plusieurs clubs de Premier League et l'Olympique de Marseille.

Pour autant, le dossier n'est peut-être pas totalement refermé pour les Olympiens. Chelsea pourrait décider d'intégrer Alfie Osborne à son équipe U19 dans un premier temps, mais un prêt afin de lui offrir du temps de jeu au niveau professionnel reste une option crédible. Dans ce scénario, l'OM pourrait tenter de se positionner.

Lire aussi OM : Stéphane Richard fait une offre dingue pour le mercato

En tout cas, les pensionnaires du Stade Vélodrome devront tenter ce genre de coups pour repartir de l'avant et créer une nouvelle force collective malgré des moyens limités. Ce sera notamment la mission de Grégory Lorenzi et Bruno Genesio.