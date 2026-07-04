OM : Lorenzi foudroyé par Chelsea au mercato

OM : Lorenzi foudroyé par Chelsea au mercato

OM04 juil. , 13:00
parHadrien Rivayrand
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L'Olympique de Marseille est toujours à l'affût des bonnes opportunités sur le marché des transferts. Dans cette optique, le profil d'Alfie Osborne a récemment retenu l'attention des dirigeants phocéens, séduits par le potentiel du jeune défenseur écossais.
L'OM s'attend à vivre un mercato estival particulièrement animé. Qualifié pour la Ligue Europa, le club olympien souhaite renforcer plusieurs secteurs de jeu, tout en composant avec des moyens financiers qui restent limités. Les dirigeants marseillais privilégient donc des profils prometteurs, capables de représenter un investissement d'avenir tout en ayant un coût raisonnable.
C'est dans cette logique que le nom d'Alfie Osborne est apparu sur les tablettes marseillaises. Âgé de seulement 17 ans, le défenseur central s'est distingué sous les couleurs des équipes de jeunes de Hearts FC. Considéré comme l'un des plus grands espoirs écossais à son poste, il quittera son club cet été.

Osborne, l'OM rate le coup ? 

Selon les informations relayées par TransfersFeed, Osborne va s'engager avec Chelsea. Le club londonien va débourser un peu plus de 400 000 euros pour convaincre Hearts de céder son jeune talent. Le défenseur britannique a privilégié le projet des Blues malgré l'intérêt de plusieurs formations européennes, dont le FC Barcelone, le Club Bruges, plusieurs clubs de Premier League et l'Olympique de Marseille.
Pour autant, le dossier n'est peut-être pas totalement refermé pour les Olympiens. Chelsea pourrait décider d'intégrer Alfie Osborne à son équipe U19 dans un premier temps, mais un prêt afin de lui offrir du temps de jeu au niveau professionnel reste une option crédible. Dans ce scénario, l'OM pourrait tenter de se positionner.

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En tout cas, les pensionnaires du Stade Vélodrome devront tenter ce genre de coups pour repartir de l'avant et créer une nouvelle force collective malgré des moyens limités. Ce sera notamment la mission de Grégory Lorenzi et Bruno Genesio.
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C est faux ce n est pas vrai.

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En effet Mc Court est plus que jamais ouvert à une vente, et aux dernières nouvelles, ce serait bien l'Arabie Saoudite qui serait le futur acquéreur de l'OM , car vu la nouvelle offre astronomique sur la table , Mac Court est sur le point de céder pour financer son futur projet, Project Liberty .."money talks" ! Et il se dit aussi , de source sûre , parmi des membres du consortium et parmi les proches de Son Altesse Royale le Prince Mohammed ben Salmane , que Jacques-Henry Eyraud serait aussi sur la short list pour occuper le poste de Président de l'OM.Et tous les démentis, les "contre feu" ,sont là pour détourner les regards, et ainsi éviter les fuites et les indiscrétions, toujours néfastes à la finalisation de ce genre de négociations....

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VENTE GREENWOOD : Un RMIste et un chômeur colocataires Marseillais : " -- Moi Greenwood j'en demande 80 millions pas moins ! - Non faut être réaliste ... moi à 60 millions , je le laisse partir, on a plus un rond ! " "- Oh la la ... ça me fais penser .... on peut toujours pas payer le loyer de la coloc !!! 😂🤣

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Et heureusement !!! Non mais au secours. C'est quoi cette piste DÉGUEULASSE !? jamais de la vie !

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Grégoire Lorenzini aura beaucoup de travail !

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