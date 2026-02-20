EdF : 5 ans plus tard, il toque à la porte de Deschamps

Débarrassé de ses pépins physiques, Thomas Lemar revit à Gérone. Le milieu prêté par l’Atlético Madrid retrouve un bon niveau en Catalogne. Suffisant pour prétendre à un retour en équipe de France avant la Coupe du monde 2026 ?

Revoilà Thomas Lemar. Cantonné à l’infirmerie ces dernières années, le milieu de l’Atlético Madrid se refait une santé pendant son prêt à Gérone. Le Français âgé de 30 ans retrouve un bon niveau et donne entière satisfaction à l’entraîneur catalan Michel. « C'est un joueur qui fait la différence dans les petits espaces, encensait le technicien la semaine dernière. Il a beaucoup de talent. Sa capacité à jouer vite est incroyable. Il est resté deux ans sans jouer à cause d'une grave blessure et maintenant il récupère son niveau. Et son niveau est top. Pour nous, et pour notre manière de jouer, c'est une chance d'avoir un joueur qui comprend les choses aussi vite. »

C’est aussi une chance pour la Liga qui reconnaît le retour en forme de Thomas Lemar. Comme le Merengue Federico Valverde ou l’ancien Lyonnais Georges Mikautadze, le talentueux gaucher est effectivement nommé pour le trophée du joueur du mois de février en Espagne. Il faut dire que le milieu passé par l’AS Monaco vient de se distinguer avec deux buts en deux matchs contre le FC Séville (1-1) et le FC Barcelone (2-1).

Un retour à la Thauvin ?