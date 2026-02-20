Thomas Lemar

EdF : 5 ans plus tard, il toque à la porte de Deschamps

Equipe de France20 févr. , 22:30
parEric Bethsy
0
Débarrassé de ses pépins physiques, Thomas Lemar revit à Gérone. Le milieu prêté par l’Atlético Madrid retrouve un bon niveau en Catalogne. Suffisant pour prétendre à un retour en équipe de France avant la Coupe du monde 2026 ?
Revoilà Thomas Lemar. Cantonné à l’infirmerie ces dernières années, le milieu de l’Atlético Madrid se refait une santé pendant son prêt à Gérone. Le Français âgé de 30 ans retrouve un bon niveau et donne entière satisfaction à l’entraîneur catalan Michel. « C'est un joueur qui fait la différence dans les petits espaces, encensait le technicien la semaine dernière. Il a beaucoup de talent. Sa capacité à jouer vite est incroyable. Il est resté deux ans sans jouer à cause d'une grave blessure et maintenant il récupère son niveau. Et son niveau est top. Pour nous, et pour notre manière de jouer, c'est une chance d'avoir un joueur qui comprend les choses aussi vite. »
C’est aussi une chance pour la Liga qui reconnaît le retour en forme de Thomas Lemar. Comme le Merengue Federico Valverde ou l’ancien Lyonnais Georges Mikautadze, le talentueux gaucher est effectivement nommé pour le trophée du joueur du mois de février en Espagne. Il faut dire que le milieu passé par l’AS Monaco vient de se distinguer avec deux buts en deux matchs contre le FC Séville (1-1) et le FC Barcelone (2-1).

Un retour à la Thauvin ?

Sa renaissance commence à faire parler et pourrait même attirer l’attention de Didier Deschamps. Pour rappel, Thomas Lemar possède 27 sélections en équipe de France, lui qui faisait partie du groupe champion du monde en 2018. Même s’il n’a plus porté le maillot tricolore depuis septembre 2021, un retour à la Florian Thauvin n’est pas à exclure avant la Coupe du monde 2026. Surtout si le Guadeloupéen poursuit sur sa lancée en évitant les blessures qui ont tant freiné sa carrière.
0
Loading