Sa clause à 100 ME disparaît, le PSG fonce

De nouveau à la recherche d’un défenseur central, le Paris Saint-Germain n’a pas fait une croix sur la piste Edmond Tapsoba. Le champion d’Europe s’intéresse toujours au roc du Bayer Leverkusen, d’autant que le montant de sa clause libératoire ne sert plus de référence en vue d’un éventuel transfert cet été.

Un an après la signature d’Illya Zabarnyi, le Paris Saint-Germain pourrait bien repartir en quête d’un défenseur central. Ce projet n’est pas forcément lié aux difficultés de l’Ukrainien. La nécessité de renforcer la charnière vient peut-être de la situation de Marquinhos. Depuis de longues années, le Brésilien se dit prêt à rester dans la capitale jusqu’à la fin de sa carrière. Mais en cas de départ au Moyen-Orient, le journal L’Equipe indiquait cette semaine que le capitaine parisien ne fermait pas la porte au Qatar.

C’est peut-être le possible départ de Marquinhos qui incite le Paris Saint-Germain à étudier le marché des défenseurs centraux, et à rouvrir le dossier Edmond Tapsoba (27 ans). D’après le journaliste Ekrem Konur, le champion d’Europe reste effectivement intéressé par le roc du Bayer Leverkusen. D’autant qu’une bonne opération financière se profile. Le club allemand n’a aucune envie de transférer son cadre sous contrat jusqu’en 2028. Mais au lieu de se retrancher derrière sa clause libératoire estimée à près de 100 millions d’euros, le pensionnaire de Bundesliga serait prêt à discuter en cas d’offre comprise entre 50 et 60 millions d’euros pour des raisons financières.