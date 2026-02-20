Edmond Tapsoba

Sa clause à 100 ME disparaît, le PSG fonce

PSG20 févr. , 22:00
parEric Bethsy
0
De nouveau à la recherche d’un défenseur central, le Paris Saint-Germain n’a pas fait une croix sur la piste Edmond Tapsoba. Le champion d’Europe s’intéresse toujours au roc du Bayer Leverkusen, d’autant que le montant de sa clause libératoire ne sert plus de référence en vue d’un éventuel transfert cet été.
Un an après la signature d’Illya Zabarnyi, le Paris Saint-Germain pourrait bien repartir en quête d’un défenseur central. Ce projet n’est pas forcément lié aux difficultés de l’Ukrainien. La nécessité de renforcer la charnière vient peut-être de la situation de Marquinhos. Depuis de longues années, le Brésilien se dit prêt à rester dans la capitale jusqu’à la fin de sa carrière. Mais en cas de départ au Moyen-Orient, le journal L’Equipe indiquait cette semaine que le capitaine parisien ne fermait pas la porte au Qatar.

Lire aussi

Marquinhos, c'est oui au Qatar, non à l'Arabie SaouditeMarquinhos, c'est oui au Qatar, non à l'Arabie Saoudite
C’est peut-être le possible départ de Marquinhos qui incite le Paris Saint-Germain à étudier le marché des défenseurs centraux, et à rouvrir le dossier Edmond Tapsoba (27 ans). D’après le journaliste Ekrem Konur, le champion d’Europe reste effectivement intéressé par le roc du Bayer Leverkusen. D’autant qu’une bonne opération financière se profile. Le club allemand n’a aucune envie de transférer son cadre sous contrat jusqu’en 2028. Mais au lieu de se retrancher derrière sa clause libératoire estimée à près de 100 millions d’euros, le pensionnaire de Bundesliga serait prêt à discuter en cas d’offre comprise entre 50 et 60 millions d’euros pour des raisons financières.
Le Bayer Leverkusen aurait même commencé à chercher le successeur de l’international burkinabé au Portugal et en Ligue 1. Une tendance positive pour le Paris Saint-Germain, mais aussi pour les autres courtisans énumérés. Comme les Parisiens, le Real Madrid, Manchester United et Liverpool sont également séduits par le profil (et par le nouveau prix) d’Edmond Tapsoba, potentiel protagoniste d’un des feuilletons du prochain mercato estival.
0
Derniers commentaires

Brest - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

en train de pleurer

Brest - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

hahaha bien profond dans son derch à cette tête à gifle de Greenwood et à celui des sardines...Purée que c'est bon de sentir les larmes de tout ces cassos . Le karma frappe fort sur ces grandes boca et ces éternelles pleureuses

Brest - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Mdrrrr même marquer un peno ils savent plus faire 😂

Brest - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

C'est comme ça qu'on kiffe cet Olympitre..Quel beau début de week end pour tous les supporters de France

Brest - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Déjà chez les Belgoss c’était une horreur incompréhensible 🤔🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

