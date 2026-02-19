ICONSPORT_266745_0061 (1)

OM : La démission de Benatia, les joueurs étaient ravis

OM19 févr. , 17:30
parCorentin Facy
3
Très proches il y a encore quelques semaines, Pablo Longoria et Medhi Benatia se sont brutalement éloignés à l’OM, à tel point que Frank McCourt a été dans l’obligation de trancher entre les deux.
« L’un des meilleurs directeurs sportifs en Europe ». Il y a encore quelques jours, Pablo Longoria continuait de chanter les louanges de Medhi Benatia, qu’il a fait venir à l’Olympique de Marseille il y a deux ans. Le Marocain s’est toujours dit très lié au dirigeant espagnol, promettant qu’il conditionnait son avenir à Longoria et qu’il partirait dès lors que le président de 40 ans quitterait le club. Le scénario a pris un chemin bien différent cette semaine puisque Longoria et Benatia se sont éloignés au point de voir Frank McCourt trancher entre les deux.
Présent à Marseille cette semaine, le propriétaire américain du club a octroyé un pouvoir élargi sur le sportif à Benatia, poussant doucement mais surement Longoria vers la sortie. Les raisons du clash sont évidentes selon Pierre Ménès, lequel affirme sur sa chaîne YouTube que les deux hommes étaient notamment en net désaccord en ce qui concerne l’identité du futur entraîneur pour succéder à Roberto De Zerbi.
« La relation Longoria-Benatia est arrivée à un point de non-retour, notamment au niveau du choix du nouvel entraîneur pour succéder à Roberto De Zerbi, sachant que Habib Beye est le candidat de Benatia et pas du tout celui de Longoria. Il devait certainement encore lui préférer un coach étranger. On se retrouve encore avec des bouleversements. Le départ de Benatia avait été accueilli de façon assez souriante par pas mal de personnes et notamment chez les joueurs au club » explique d'abord l'ancien consultant du Canal Football Club avant de poursuivre.

Le choix Beye au coeur du divorce ?

« Ceci doivent déchanter. Beye entraîneur de l’OM, cela ne cesse de me stupéfier. Encore une fois, on parle d’un mec qui a échoué à Rennes et à qui on donne les rênes d’un club encore plus compliqué. Ok, il a été un grand joueur à Marseille, un capitaine, un mec respecté, il connaît le club. Mais en l’état actuel des choses, l’état de grâce n’est pas beaucoup plus épais qu’un papier de cigarette donc il a intérêt à vite trouver les ressorts et il a intérêt à ne pas s’attaquer aux cadres comme il l’a fait à Rennes » ajoute-t-il, puis de conclure.

Lire aussi

OM : Nasri réclamé dans le staff d'Habib BeyeOM : Nasri réclamé dans le staff d'Habib Beye
L'OM recrute un entraîneur lessivé, Di Meco paniqueL'OM recrute un entraîneur lessivé, Di Meco panique
« Il ne doit pas faire la même chose à Marseille sous peine de se retrouver avec les mêmes contraintes. La situation est comme ça, c’est d’un flou et d’un fou artistique incroyable. Comment en 8 jours un club de cette dimension peut-il voir son entraîneur partir, son directeur sportif partir puis revenir 48 heures plus tard et enfin le président qui se retrouve sur la touche » a analysé Pierre Ménès. C’est donc Medhi Benatia qui a gagné cette guerre d’egos et de pouvoirs à Marseille, conservant la confiance de Frank McCourt et nommant dans la foulée Habib Beye au poste d’entraîneur. Reste maintenant à espérer pour les supporters de l’OM que tous ces choix porteront leurs fruits.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_351491_0041
OM

Quel capitaine pour l'OM sous Habib Beye ?

ICONSPORT_351605_0009
Europa League

Lille - Étoile Rouge de Belgrade : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

ICONSPORT_311292_0009
OL

OL : Ce joueur à 4 ME fait une grande annonce

ICONSPORT_312883_0732
OM

Ethan Nwaneri à l'OM, Arsenal en larmes

Fil Info

19 févr. , 20:00
Quel capitaine pour l'OM sous Habib Beye ?
19 févr. , 19:58
Lille - Étoile Rouge de Belgrade : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)
19 févr. , 19:40
OL : Ce joueur à 4 ME fait une grande annonce
19 févr. , 19:20
Ethan Nwaneri à l'OM, Arsenal en larmes
19 févr. , 19:00
Le PSG lance l'opération Erling Haaland !
19 févr. , 18:30
OM : Balerdi rétrogradé, Beye est déjà sous pression
19 févr. , 18:00
En pleine polémique, un Lyonnais accuse Vinicius
19 févr. , 17:00
25 ME pour Dro Fernandez, le PSG a eu chaud

Derniers commentaires

OL : Ce joueur à 4 ME fait une grande annonce

Je l’avais complètement oublié lui

PSG : Luis Enrique négocie son départ, terribles révélations

C'est ça ,encore une info de premiere main.Arrete ta branlette

Gros problème au PSG, Vitinha et Dembélé se cherchent

Hakimi devrait essayer de les tirer ,lui il met de la puissance même dans les frappes à ras de terre

25 ME pour Dro Fernandez, le PSG a eu chaud

On met beaucoup d'espoir dans ce jeune joueur mais il va falloir lui faire prendre du poids pour les joutes à venir

Le PSG lance l'opération Erling Haaland !

Encore un nom

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading