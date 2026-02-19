OM : La démission de Benatia, les joueurs étaient ravis

Très proches il y a encore quelques semaines, Pablo Longoria et Medhi Benatia se sont brutalement éloignés à l’OM, à tel point que Frank McCourt a été dans l’obligation de trancher entre les deux.

« L'un des meilleurs directeurs sportifs en Europe ». Il y a encore quelques jours, Pablo Longoria continuait de chanter les louanges de Medhi Benatia, qu'il a fait venir à l'Olympique de Marseille il y a deux ans. Le Marocain s'est toujours dit très lié au dirigeant espagnol, promettant qu'il conditionnait son avenir à Longoria et qu'il partirait dès lors que le président de 40 ans quitterait le club. Le scénario a pris un chemin bien différent cette semaine puisque Longoria et Benatia se sont éloignés au point de voir Frank McCourt trancher entre les deux

Présent à Marseille cette semaine, le propriétaire américain du club a octroyé un pouvoir élargi sur le sportif à Benatia, poussant doucement mais surement Longoria vers la sortie. Les raisons du clash sont évidentes selon Pierre Ménès, lequel affirme sur sa chaîne YouTube que les deux hommes étaient notamment en net désaccord en ce qui concerne l’identité du futur entraîneur pour succéder à Roberto De Zerbi.

« La relation Longoria-Benatia est arrivée à un point de non-retour, notamment au niveau du choix du nouvel entraîneur pour succéder à Roberto De Zerbi, sachant que Habib Beye est le candidat de Benatia et pas du tout celui de Longoria. Il devait certainement encore lui préférer un coach étranger. On se retrouve encore avec des bouleversements. Le départ de Benatia avait été accueilli de façon assez souriante par pas mal de personnes et notamment chez les joueurs au club » explique d'abord l'ancien consultant du Canal Football Club avant de poursuivre.

Le choix Beye au coeur du divorce ?

« Ceci doivent déchanter. Beye entraîneur de l’OM, cela ne cesse de me stupéfier. Encore une fois, on parle d’un mec qui a échoué à Rennes et à qui on donne les rênes d’un club encore plus compliqué. Ok, il a été un grand joueur à Marseille, un capitaine, un mec respecté, il connaît le club. Mais en l’état actuel des choses, l’état de grâce n’est pas beaucoup plus épais qu’un papier de cigarette donc il a intérêt à vite trouver les ressorts et il a intérêt à ne pas s’attaquer aux cadres comme il l’a fait à Rennes » ajoute-t-il, puis de conclure.

« Il ne doit pas faire la même chose à Marseille sous peine de se retrouver avec les mêmes contraintes. La situation est comme ça, c’est d’un flou et d’un fou artistique incroyable. Comment en 8 jours un club de cette dimension peut-il voir son entraîneur partir, son directeur sportif partir puis revenir 48 heures plus tard et enfin le président qui se retrouve sur la touche » a analysé Pierre Ménès. C’est donc Medhi Benatia qui a gagné cette guerre d’egos et de pouvoirs à Marseille, conservant la confiance de Frank McCourt et nommant dans la foulée Habib Beye au poste d’entraîneur. Reste maintenant à espérer pour les supporters de l’OM que tous ces choix porteront leurs fruits.