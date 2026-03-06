OM : Longoria et Benatia, la raison du clash dévoilée

En quête d’un nouvel entraîneur après la démission de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a travaillé sur le retour d’Igor Tudor, mais l’idée de Pablo Longoria n’a pas été validée par Frank McCourt puisque Habib Beye a finalement été choisi.

L’année 2026 est plus que mouvementée du côté de Marseille, encore plus depuis l’élimination de la Coupe de France face à Toulouse mercredi (2-2, 3-4 tab). Sorti de la Ligue des Champions et donc éliminé la CDF, l’ OM n’a plus que le championnat à jouer et ne gagnera donc pas un premier trophée depuis 2012. Un nouvel échec à mettre sur le compte de plusieurs acteurs, tels que Roberto De Zerbi, Habib Beye, mais aussi Pablo Longoria et Medhi Benatia. Ces dernières semaines, les deux anciens hommes forts du sportif à l’OM se sont tiraillés pour la nomination du nouveau coach. Si le directeur sportif marseillais, à savoir Benatia, a poussé pour que Beye prenne la succession de De Zerbi après la démission de l’Italien, Longoria avait une toute autre idée en tête.

Longoria voulait le retour de Tudor à l’OM

En effet, selon les informations du 10 Sport, le président espagnol « a très rapidement souhaité organiser le retour d’Igor Tudor à l’OM pour succéder à Roberto De Zerbi ». Sauf que Benatia n’était pas du tout d’accord avec cette idée. Par conséquent, le dirigeant marocain a proposé sa démission face à cette impasse. Mais Frank McCourt lui a demandé de rester pour choisir le nouveau coach, qui a donc été Beye, tout en écartant Longoria du poste de président qu’il occupait depuis six ans… C’est donc en partie à cause d’un désaccord autour d’Igor Tudor que la gouvernance de l’OM a totalement changé en l’espace de quelques semaines, pendant que l’entraîneur italien a rejoint Tottenham, sans grande réussite pour le moment…