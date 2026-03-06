ICONSPORT_361060_0373

L'OL cramé ? Il dément cette version

OL06 mars , 13:20
parClaude Dautel
4
L'OL vient d'enchaîner trois défaites consécutives (Strasbourg, OM et Lens), et certains pensent que l'effectif de Paulo Fonseca est au bout de ses forces et va totalement craquer. Matthieu Louis-Jean n'y croit pas.
Après avoir gagné 13 matchs de suite, toutes compétitions confondues, l'Olympique Lyonnais est cette fois sur une série de trois défaites de rang après son élimination par Lens en Coupe de France. Pour l'instant, on reste zen du côté du Groupama Stadium, où les supporters n'ont pas manifesté leur mécontentement après la défaite aux tirs au but. Cependant, une petite musique commence à monter du côté de la capitale des Gaules, à savoir que les joueurs de Paulo Fonseca seraient tous cramés physiquement. Et cela tombe mal puisqu'avec l'Europa League, l'OL va enchaîner les semaines à trois matchs. Au moment où l'entraîneur portugais de Lyon montre quelques petits signes d'agacement, le directeur technique de l'Olympique Lyonnais ne nie pas que l'effectif rhodanien est dans le dur, mais il sent une solidarité énorme dans le vestiaire. Et cela change.

Pas de panique à l'OL

Se confiant en marge de la défaite face au RC Lens, Matthieu Louis-Jean reste très optimiste à 48 heures de la réception du Paris FC. Pour lui, Corentin Tolisso et ses coéquipiers n'ont pas abdiqué, loin de là même. « On joue trois compétitions (ndlr : deux maintenant) avec un effectif plutôt restreint et une ligne offensive qui est plus ou moins blessée, donc ce n'est pas simple. Le coach a dû beaucoup s'adapter, mais encore une fois, les joueurs répondent sur le terrain. On a le jeune Rémi Himbert encore qui fait une entrée incroyable, avec une passe et un but. Ça va nous servir ce qui s'est passé aujourd'hui. Revenir de 2-0 pour Lens, ce n'est pas quelque chose de simple et je pense que ce sont les valeurs qu'on va avoir sur la deuxième partie de saison », a expliqué le directeur technique de l'Olympique Lyonnais.
Olympique Lyonnais

Olympique Lyonnais

Ligue 1 #3
N
D
D
V
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs24
V
Victoire14
M
Match nul3
D
Défaite7
Buts Marqués39
Buts Encaissés26

Matchs Récents

Tout afficher
05 mars 2026 à 21:10
Coupe de France
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
2
2
Match terminé
LensLens
01 mars 2026 à 20:45
Ligue 1
Olympique MarseilleOlympique Marseille
3
2
Match terminé
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
P. Šulc
10.

P. Šulc

Czech RepublicRépublique tchèque Âge 25 Milieu
Matchs21
Buts9
Passes décisives3
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
C. Tolisso
8.

C. Tolisso

FranceFrance Âge 31 Milieu
Matchs21
Buts6
Passes décisives1
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0
4
Derniers commentaires

L'OL cramé ? Il dément cette version

Oui j’aime trop Marseille je l’avoue jamais un club ne m’a autant rire de ma vie et puis c’est vrai que j’ai tort ils sont en pleine bourre en ce moment

L’OM prépare une immense vague de départs

Zahia elle est là et bien la lalala la catin est la

OM : Longoria et Benatia, la raison du clash dévoilée

selon les informations du 10 Sport. j ai arreté là..... meme si je trouve que Tudor a pratiqué le plus beau foot depuis bien longtps a l OM

L’OM prépare une immense vague de départs

Oui zahia t’as raison et vous vous ne vivez pas dans le passé peut être gros rigolo. Qu’est-ce qu’à fait ton club ces 5 dernières années ? T’es le pro des CSC toi c’est abusé les marseillais faudrait qu’ils s’enlèvent la merde qu’ils ont dans les yeux c’est pas possible d’être aussi con

OL : Himbert déjà comparé à Rayan Cherki !

Franchement... il me fait plus penser à Benzema lors de ses débuts qu'à Cherki. Bref... ce n'est pas pour rien si son joueur préféré est Memphis Depay.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

