L'OL cramé ? Il dément cette version

L'OL vient d'enchaîner trois défaites consécutives (Strasbourg, OM et Lens), et certains pensent que l'effectif de Paulo Fonseca est au bout de ses forces et va totalement craquer. Matthieu Louis-Jean n'y croit pas.

Pas de panique à l'OL

Se confiant en marge de la défaite face au RC Lens, Matthieu Louis-Jean reste très optimiste à 48 heures de la réception du Paris FC. Pour lui, Corentin Tolisso et ses coéquipiers n'ont pas abdiqué, loin de là même. « On joue trois compétitions (ndlr : deux maintenant) avec un effectif plutôt restreint et une ligne offensive qui est plus ou moins blessée, donc ce n'est pas simple. Le coach a dû beaucoup s'adapter, mais encore une fois, les joueurs répondent sur le terrain. On a le jeune Rémi Himbert encore qui fait une entrée incroyable, avec une passe et un but. Ça va nous servir ce qui s'est passé aujourd'hui. Revenir de 2-0 pour Lens, ce n'est pas quelque chose de simple et je pense que ce sont les valeurs qu'on va avoir sur la deuxième partie de saison », a expliqué le directeur technique de l'Olympique Lyonnais.