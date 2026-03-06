PSG : Deux escrocs vendent pour 0,4ME de faux billets sur TikTok

En passant par TikTok, deux frères ont réussi à vendre pour 400.000 euros de faux billets pour des matchs du PSG. L'un des deux a été interpellé et écroué, l'autre est en fuite.

La demande pour les matchs du Paris Saint-Germain est toujours aussi forte, sauf à accepter de payer à des prix totalement démesurés les tickets revendus sur la plateforme légale des champions d'Europe. Mais, sur les réseaux sociaux, un marché parallèle s'est organisé, ce qui a évidemment attiré des escrocs. Et Le Parisien révèle que deux frères originaires de l'Oise, avaient monté un énorme business via leur compte sur TikTok, qui a permis de vendre 2.000 tickets qui se sont tous avérés être des faux. Car les clients de ces deux escrocs ont été bloqués à l'entrée du Parc des Princes, où il leur a été dit que ces tickets étaient totalement factices mais visuellement très ressemblants à un ticket officiel.

Au départ, la police pensait avoir affaire à des petits malins sans grande envergure, mais finalement, ils ont constaté que les deux hommes avaient tout de même fait 2.000 victimes et avaient empoché près de 400.000 euros placés sur différents comptes afin de ne pas trop se faire remarquer. C'est raté. Ce mardi, le plus jeune des deux frères, inconnu des services de police, a été interpellé au domicile de sa mère, où il vit, et il est immédiatement passé aux aveux. Désormais écroué, l'escroc a confié aux enquêteurs qu'il voulait assumer ses actes, et que cela lui servira de leçon. En attendant, son frère aîné, et complice, n'a pas encore été retrouvé par les enquêteurs, ce dernier préférant s'enfuir après avoir appris que son frère avait été interpellé par la police.

Du côté du Paris Saint-Germain, on n'a pas commenté cette action de la police, même si forcément le club de la capitale doit suivre de près tout ce qui concerne le marché noir des billets pour le Parc des Princes.