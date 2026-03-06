PSG : Deux escrocs vendent pour 0,4ME de faux billets sur TikTok

Je ne prédis rien... c'est le Football qui décide. Et au vu de l'état de forme de l'ASM actuel... il n'y a pas photo.
Va jouer avec ton hochet et oublie moi.
Totalement c'est un gros rageux fragile et condescendant mais c'est depuis qu'il a signé à Lyon
Euh… c’est une nouvelle prédiction ? 🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Tout va très vite en Football. Mais bon... tu ne le sais toujours pas. Celui qui pourrait bien en faire les frais... c'est l'OM et non l'OL. ^^ L'ASM passera devant l'OM. L'OM finira entre la 6ème et la 8ème place du Championnat. ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
