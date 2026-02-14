Igor Tudor ne signera pas à l'OM, c'est officiel

Tu m’étonnes ! Faut être suicidaire pour aller là bas
Bravo beau discours 👌
Si c’est vrai je suis dégoûté !!! J’aurais tout misé sur conceicao
Mais quel minable. Le mec chiale al que son club de merde se fait poutrer par Bruges en C1... Se fait régulièrement éliminé de la CdF par des CFA... Et finit régulièrement derrière des équipes à plus petit budgets en L1 (coucou Lens certainement encore cette année) Bref... Passe moins de temps à chialer sur nous fils dep... Et travaille plus et bien... Vraiment ce club... Minable à tous les étages. Mais quelle honte putain...
Les joueurs bien entendu quils sen cogne... par contre le club et les dirigeants un peu moins... pas de tifo .. l'image des diffuseur etc etc.. mauvaise pub..
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
We are pleased to confirm the appointment of Igor Tudor as Men’s Head Coach until the end of the season, subject to work permit. 🔗 thfc.pro/4bU4lAz