Igor Tudor ne signera pas à l'OM, c'est officiel

Cité parmi les pistes de l’OM pour succéder à Roberto De Zerbi, Igor Tudor ne fera pas son retour sur le banc olympien. L’entraîneur croate a officiellement signé à Tottenham jusqu’à la fin de la saison. Il succède à Thomas Frank.

« Nous sommes heureux de confirmer la nomination d'Igor Tudor au poste d'entraîneur de l'équipe jusqu'à la fin de la saison, sous réserve de l'obtention d'un permis de travail. Igor nous rejoint avec un objectif clair : améliorer les performances, obtenir des résultats et nous faire progresser au classement de Premier League. Sa mission est simple : apporter organisation, intensité et compétitivité à l’équipe à un moment décisif de la saison » écrit le club londonien dans son communiqué avant de conclure.

« Igor a mené Marseille à la troisième place de la Ligue 1 en 2022/23, assurant ainsi sa qualification pour la Ligue des champions. En mars 2024, il a rejoint la Lazio, menant son équipe à une belle fin de campagne en Serie A et lui assurant une qualification pour la Ligue Europa, et plus récemment à la Juventus, qu'il a guidée jusqu'en Ligue des champions après son arrivée en mars 2025 ». Plus que jamais, Habib Beye est donc le favori à la succession de Roberto De Zerbi à Marseille.