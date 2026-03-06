Frank McCourt ICONSPORT_267501_0425

OM : Les Marseillais massacrent Frank McCourt

OM06 mars , 13:40
parCorentin Facy
14
Dans un communiqué publié ce vendredi, la Vieille Garde 1984, groupe de supporters de l’Olympique de Marseille, a fortement critiqué Frank McCourt et le flou épais qui règne sur le club phocéen.
L’Olympique de Marseille navigue à vue et l’incertitude n’a jamais été aussi forte autour du club olympien. Eliminé de la Ligue des Champions et de la Coupe de France, l’OM a aussi perdu son entraîneur Roberto De Zerbi et son président Pablo Longoria. Cela fait beaucoup pour des supporters qui ne peuvent plus non plus s’identifier à leur directeur du football Medhi Benatia. Le Marocain a présenté sa démission avant d’être convaincu par Frank McCourt de rester… au moins jusqu’à la fin de la saison.

Les supporters de l'OM haussent le ton

La saison prochaine risque d’être difficile pour l’OM avec un été qui s’annonce quoi qu’il arrive très agité, au niveau des joueurs mais aussi de l’organigramme. Chez les supporters, la colère et l’impatience montent comme le démontre le communiqué de la Vieille Garde 1984, groupe de supporters du club phocéen. « Aujourd’hui, la colère des amoureux de l’OM n’est plus contenue, celle de ceux qui vivent pour ce club depuis toujours, qui portent ce maillot avec fierté et qui transmettent cette passion à leurs enfants. Car la fierté a laissé place à la honte » écrit d’abord le communiqué avant de poursuivre.
« Des centaines de millions ont été engloutis, des dizaines de joueurs se sont succédés, des entraîneurs ont défilé, des projets ont été annoncés, jamais réalisés. Toujours pour le même résultat : le néant. Aucune stabilité, aucune vision, aucune exigence » peste La Vieille Garde 1984, avant de conclure. « Nous exigeons un projet clair. Nous exigeons une direction compétente. Nous exigeons des décisions prises pour l’intérêt du club et non pour les intérêts de ceux qui gravitent autour. Le propriétaire ne peut plus continuer à s’entourer d’opportunistes et de marchands d’illusions qui vivent de l’OM sans jamais le faire grandir. Finis les discours, agissez ! » s’énervent les supporters de l’Olympique de Marseille, plus remontés que jamais et qui exigent auprès de Frank McCourt un profond changement à l’intersaison. Sans quoi la saison 2026-2027 risque d’être marquée par une véritable fronde du public marseillais vis-à-vis de son équipe et de ses dirigeants.
14
Derniers commentaires

OL : Sale blessure pour un cadre

Je ne prédis rien... c'est le Football qui décide. Et au vu de l'état de forme de l'ASM actuel... il n'y a pas photo.

OM : Trois retours cruciaux contre Toulouse

Va jouer avec ton hochet et oublie moi.

OL : Paulo Fonseca commence à l'inquiéter

Totalement c'est un gros rageux fragile et condescendant mais c'est depuis qu'il a signé à Lyon

OL : Sale blessure pour un cadre

Euh… c’est une nouvelle prédiction ? 🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OL : Sale blessure pour un cadre

Tout va très vite en Football. Mais bon... tu ne le sais toujours pas. Celui qui pourrait bien en faire les frais... c'est l'OM et non l'OL. ^^ L'ASM passera devant l'OM. L'OM finira entre la 6ème et la 8ème place du Championnat. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

