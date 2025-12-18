ICONSPORT_238966_0001
Hakimi Maroc

CAN : Achraf Hakimi de retour, le Maroc se marre

CAN 202518 déc. , 18:40
parQuentin Mallet
2
Lourdement touché par le tacle assassin de Luis Diaz face au Bayern Munich le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi prépare son retour avec le Maroc. Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, a confirmé que son retour était proche… sans toutefois donner de date précise.
Il faudra encore attendre avant de savoir quand rejouera Achraf Hakimi. Le 4 novembre dernier, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich s'affrontaient au Parc des Princes dans ce qui était, à ce moment-là de la saison, le match le plus attendu en Europe. Si la défaite parisienne (1-2) a fait mal, la grosse blessure d'Achraf Hakimi a été un plus gros problème encore. Sorti sur blessure juste avant la mi-temps à cause d'un violent tacle par derrière de Luis Diaz, le latéral droit a été victime d'une grosse entorse à la cheville gauche qui l'a éloigné des terrains depuis.
A. Hakimi Mouh

A. Hakimi Mouh

MoroccoMaroc Âge 27 Défenseur

Champions League

Matchs4
Buts0
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs9
Buts2
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Regragui garde le suspense et en rigole

Quand même convoqué par Walid Regragui pour participer à la CAN avec le Maroc, pays hôte, Hakimi va encore devoir attendre avant de rejouer. Et la question que toute une nation se pose : « Oui, mais quand ? »
Interrogé au micro de Brut Afrique ce jeudi, Walid Regragui a affiché sa confiance quant à la possibilité de voir Achraf Hakimi participer à la CAN. Toutefois, il n'en a pas dit plus sur la date exacte de son retour. « Achraf jouera la CAN, ça c'est certain. On est très positif quant à la participation d'Achraf. En tout cas, à quel match et quand. On a une visibilité mais on la gardera pour nous (rires). On a une belle compétition, inchallah la plus belle qui va se passer en Afrique depuis l'histoire de cette CAN. Dans ce sport, tout peut se passer », a confié le sélectionneur du Maroc. Le suspense est à son comble, alors que les supporters marocains n'attendent que de voir le capitaine de leur équipe refouler les pelouses pour aider toute une nation à marquer l'histoire.
Morocco

Morocco

African Nations Championship
African Nations Championship
African Nations Championship
Matchs0
V
Victoire0
M
Match nul0
D
Défaite0
Buts Marqués0
Buts Encaissés0

Matchs Récents

Tout afficher

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_280158_0396
PSG

Fabian Ruiz, le PSG hésite

ICONSPORT_243905_0083
FC Nantes

4 buts à l’OM, Nantes fonce sur le joker idéal

Rabiot Milan
Serie A

Serie A : Milan-Côme en Australie, le scandale confirmé

Stras
Europa Conference League

Strasbourg - Breidablik : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Fil Info

18 déc. , 21:20
Fabian Ruiz, le PSG hésite
18 déc. , 21:00
4 buts à l’OM, Nantes fonce sur le joker idéal
18 déc. , 20:30
Serie A : Milan-Côme en Australie, le scandale confirmé
18 déc. , 20:04
Strasbourg - Breidablik : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)
18 déc. , 20:00
Il a refusé le PSG, maintenant il pleure
18 déc. , 19:50
Le Maroc remporte la Coupe Arabe après une finale folle
18 déc. , 19:40
L’OM désigne sa meilleure recrue, c’est une surprise
18 déc. , 19:20
ASSE : C'est inévitable, l'énorme transfert arrive
18 déc. , 19:00
L'OL appelle un ancien du PSG !

Derniers commentaires

Il a refusé le PSG, maintenant il pleure

il est bidon ce joueur en plus, on va pas le pleurer...

Il a refusé le PSG, maintenant il pleure

Package avec Endrick 😅

Le PSG lâche une offre en or, Francfort vient tout gâcher

IL est encore en apprantissage, il va falloir qu'il remette les pieds sur terre sinon il partira rapidement.il n'imposera pas ses conditions au PSG

Encore un blessé pour le PSG !

C'est vrai qu'ils jouaient dur

Rodrygo au PSG, le Real fixe un prix canon

On attend encore et ils vont nous donner de l'argent pour le prendre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading