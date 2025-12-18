CAN : Achraf Hakimi de retour, le Maroc se marre

Lourdement touché par le tacle assassin de Luis Diaz face au Bayern Munich le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi prépare son retour avec le Maroc. Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, a confirmé que son retour était proche… sans toutefois donner de date précise.

Il faudra encore attendre avant de savoir quand rejouera Achraf Hakimi. Le 4 novembre dernier, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich s'affrontaient au Parc des Princes dans ce qui était, à ce moment-là de la saison, le match le plus attendu en Europe. Si la défaite parisienne (1-2) a fait mal, la grosse blessure d'Achraf Hakimi a été un plus gros problème encore. Sorti sur blessure juste avant la mi-temps à cause d'un violent tacle par derrière de Luis Diaz, le latéral droit a été victime d'une grosse entorse à la cheville gauche qui l'a éloigné des terrains depuis.

A. Hakimi Mouh Maroc • Âge 27 • Défenseur Champions League Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 3 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 9 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Regragui garde le suspense et en rigole

Quand même convoqué par Walid Regragui pour participer à la CAN avec le Maroc, pays hôte, Hakimi va encore devoir attendre avant de rejouer. Et la question que toute une nation se pose : « Oui, mais quand ? »

Interrogé au micro de Brut Afrique ce jeudi, Walid Regragui a affiché sa confiance quant à la possibilité de voir Achraf Hakimi participer à la CAN. Toutefois, il n'en a pas dit plus sur la date exacte de son retour. « Achraf jouera la CAN, ça c'est certain. On est très positif quant à la participation d'Achraf. En tout cas, à quel match et quand. On a une visibilité mais on la gardera pour nous (rires). On a une belle compétition, inchallah la plus belle qui va se passer en Afrique depuis l'histoire de cette CAN. Dans ce sport, tout peut se passer », a confié le sélectionneur du Maroc. Le suspense est à son comble, alors que les supporters marocains n'attendent que de voir le capitaine de leur équipe refouler les pelouses pour aider toute une nation à marquer l'histoire.