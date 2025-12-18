Souffian El Karouani

L'OM fonce vers un gros fiasco au mercato

OM18 déc. , 11:00
parMehdi Lunay
2
L'Olympique de Marseille vise le recrutement du latéral marocain Souffian El Karouani en janvier. Le joueur d'Utrecht ressemble au coup parfait sportivement comme financièrement. Néanmoins, ce portrait flatteur est quelque peu égratigné.
Un transfert surprise pour un nouveau coup de génie des Marseillais ? L'Olympique de Marseille surprend les observateurs en s'intéressant au latéral marocain Souffian El Karouani selon Foot Mercato. Le club phocéen est bien pourvu défensivement et doit surtout dénicher un milieu offensif au prochain mercato hivernal. Néanmoins, difficile de résister au séduisant El Karouani. Agé de 25 ans, il réalise un super début de saison aux Pays-Bas. Il a notamment délivré 15 passes décisives toutes compétitions confondues, faisant de lui le défenseur le plus décisif d'Europe.

El Karouani comparé au flop Luiz Felipe

Surtout, l'international marocain arrive en fin de contrat à l'issue de la saison actuelle. L'OM peut s'offrir un renfort bon marché avec un rapport qualité-prix sans égal. Cependant, nos confrères du Quotidien du Sport refroidissent les supporters phocéens. Selon leur analyse, Souffian El Karouani est tout sauf une bonne affaire pour les Olympiens. Son recrutement ressemble même à celui de Luiz Felipe un an avant, selon la glorieuse comparaison réalisée par nos confrères. Arrivé d'Arabie Saoudite, l'ancien joueur de la Lazio n'avait joué que 4 matchs au sein de la défense marseillaise.
Pour justifier cette comparaison peu flatteuse, le média rappelle que le latéral d'Utrecht n'a jamais quitté le championnat néerlandais au cours de sa carrière. Son adaptation à la Ligue 1 n'est pas garantie du tout. En outre, il n'a pas été appelé pour disputer la CAN avec le Maroc. Pour le Quotidien du Sport, El Karouani « ne peut être d’une quelconque utilité à l’OM » avec Emerson et Facundo Medina dans l'effectif. Un constat sans appel qui fera douter le peuple marseillais même si un élément les rassure. Porto et Benfica visent aussi le latéral et ces deux clubs se trompent rarement au mercato. 
S. Elkarouani

S. Elkarouani

NetherlandsPays-Bas Âge 25 Défenseur

Eredivisie

Matchs15
Buts2
Passes décisives9
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs12
Buts1
Passes décisives6
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_256978_0053
PSG

Le PSG négocie le transfert de l'année 2027

OM CAN
OM

L’OM sort brutalement sept nouveaux maillots

ICONSPORT_278257_0740
TV

TV : Canal+ dit adieu à la Ligue 1 et fait une confession

Fil Info

18 déc. , 12:00
Le PSG négocie le transfert de l'année 2027
18 déc. , 11:40
L’OM sort brutalement sept nouveaux maillots
18 déc. , 11:20
TV : Canal+ dit adieu à la Ligue 1 et fait une confession
18 déc. , 10:40
Il n’en peut plus de Textor, il démissionne
18 déc. , 10:20
L’ASSE trahie par ses joueurs avant le mercato
18 déc. , 10:00
L'OM veut recruter la pépite Gabriel Ramaj
18 déc. , 9:40
PSG : Safonov trop fort, Zabarnyi et Chevalier dégoûtés
18 déc. , 9:20
OM, Rennes, bagarre générale pour un prodige marocain

Derniers commentaires

PSG : Le mur Safonov doit quitter le banc !

Il confirme la confiance de L.E dans son choix

Thiago Silva pense très fort à l'OL

Mata est pas titulaire il me semble avec sa nation. La CAN ne devrait de + pas durer si longtemps pour lui.

PSG : Safonov trop fort, Zabarnyi et Chevalier dégoûtés

Tu as regardé le match? Ses relances ont été bonnes et s'il a été pressé il n'a pas paniqué

L’OM sort brutalement sept nouveaux maillots

Ridicule. Ce club veux se faire passer pour le club le plus africain des clubs francais. J'imagine pas ca une seule seconde en angleterre ou ailleurs.

OM : Transfert annulé, Greenwood reste à vie

C.....d ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading