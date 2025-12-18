L'OM fonce vers un gros fiasco au mercato

L'Olympique de Marseille vise le recrutement du latéral marocain Souffian El Karouani en janvier. Le joueur d'Utrecht ressemble au coup parfait sportivement comme financièrement. Néanmoins, ce portrait flatteur est quelque peu égratigné.

Foot Mercato. Le club phocéen est bien pourvu défensivement et doit surtout dénicher un milieu offensif au prochain mercato hivernal. Néanmoins, difficile de résister au séduisant El Karouani. Agé de 25 ans, il réalise un super début de saison aux Pays-Bas. Il a notamment délivré 15 passes décisives toutes compétitions confondues, faisant de lui le défenseur le plus décisif d'Europe. Un transfert surprise pour un nouveau coup de génie des Marseillais ? L' Olympique de Marseille surprend les observateurs en s'intéressant au latéral marocain Souffian El Karouani selon. Le club phocéen est bien pourvu défensivement et doit surtout dénicher un milieu offensif au prochain mercato hivernal. Néanmoins, difficile de résister au séduisant El Karouani. Agé de 25 ans, il réalise un super début de saison aux Pays-Bas. Il a notamment délivré 15 passes décisives toutes compétitions confondues, faisant de lui le défenseur le plus décisif d'Europe.

El Karouani comparé au flop Luiz Felipe

Surtout, l'international marocain arrive en fin de contrat à l'issue de la saison actuelle. L'OM peut s'offrir un renfort bon marché avec un rapport qualité-prix sans égal. Cependant, nos confrères du Quotidien du Sport refroidissent les supporters phocéens. Selon leur analyse, Souffian El Karouani est tout sauf une bonne affaire pour les Olympiens. Son recrutement ressemble même à celui de Luiz Felipe un an avant, selon la glorieuse comparaison réalisée par nos confrères. Arrivé d'Arabie Saoudite, l'ancien joueur de la Lazio n'avait joué que 4 matchs au sein de la défense marseillaise.

Pour justifier cette comparaison peu flatteuse, le média rappelle que le latéral d'Utrecht n'a jamais quitté le championnat néerlandais au cours de sa carrière. Son adaptation à la Ligue 1 n'est pas garantie du tout. En outre, il n'a pas été appelé pour disputer la CAN avec le Maroc. Pour le Quotidien du Sport, El Karouani « ne peut être d’une quelconque utilité à l’OM » avec Emerson et Facundo Medina dans l'effectif. Un constat sans appel qui fera douter le peuple marseillais même si un élément les rassure. Porto et Benfica visent aussi le latéral et ces deux clubs se trompent rarement au mercato.