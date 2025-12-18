Le PSG tente un pari étonnant à 75 ME

Attentif aux bonnes opportunités sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain suit la situation de Karim Adeyemi. L’attaquant allemand veut quitter le Borussia Dortmund et le coach parisien Luis Enrique valide son profil.

Une nouvelle rumeur anime l’actualité mercato du Paris Saint-Germain . Cette semaine, le club de la capitale est associé à Karim Adeyemi (23 ans). Le champion d’Europe suit attentivement la situation de l’attaquant du Borussia Dortmund dont les envies d’ailleurs sont largement relayées. L’international allemand donne le sentiment de stagner au BvB, d’où son envie de se lancer dans une nouvelle aventure.

Son avenir le mènera peut-être du côté du Parc des Princes où la direction sportive a coché son nom. Le média Fichajes ajoute que le staff technique de Luis Enrique a également validé son profil. L’information devrait ravir Karim Adeyemi et sa femme qui, d’après le quotidien allemand, aimerait quitter Dortmund afin de s’installer dans une plus grande ville. Autant dire qu’un déménagement à Paris ne serait pas pour lui déplaire. Encore faudrait-il que le récent vainqueur de la Coupe Intercontinentale s’entende avec le Borussia Dortmund. Pour le moment, les dirigeants allemands valorisent leur attaquant à 75 millions d’euros.

Un attaquant irrégulier

Il semble peu probable que la direction francilienne accepte de verser un tel montant alors que Karim Adeyemi se retrouvera à un an de la fin de son contrat l’été prochain. L’actuel dauphin du Racing Club de Lens en Ligue 1 aura sans doute l’occasion de négocier un tarif plus abordable et surtout plus en adéquation avec la trajectoire du joueur. Car à l’heure actuelle, on ne peut pas dire que l’attaquant polyvalent (6 buts cette saison) traverse la meilleure période de sa carrière. Capable de faire d’énormes différences en vitesse avec de l’espace devant lui, l’ancien talent du Red Bull Salzbourg est aussi connu pour son inconstance. Un gros investissement sur son transfert serait forcément un pari risqué.