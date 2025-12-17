OM : Benatia veut faire signer un défenseur de Ligue 1

Le prochain mercato estival promet d’être agité à l’OM, où un départ de Leonardo Balerdi paraît inévitable. Son potentiel remplaçant a déjà été identifié en Ligue 1 puisque Mehdi Benatia rêve de Charlie Cresswell.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a fait du secteur défensif son chantier numéro un. Le club phocéen a frappé fort en s’attachant les services d’Emerson, de Benjamin Pavard, de Nayef Aguerd ou encore de Timothy Weah. Des investissements qui ont permis à l’OM de se montrer plus solide que la saison dernière, même si Roberto De Zerbi a encore du mal à trouver la bonne formule. Ces dernières semaines, le technicien italien n’a pas hésité à se priver de son capitaine Leonardo Balerdi

L’Argentin était sur le banc face à Toulouse, contre l’Union Saint-Gilloise ou encore pour la réception de Monaco. Courtisé l’été dernier, l’ancien joueur du Borussia Dortmund quittera sans doute l’OM en juin 2026 en cas de belle offre. Et à en croire les informations obtenues par But, Medhi Benatia a déjà identifié le potentiel successeur de Leonardo Balerdi. Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille rêve de faire venir Charlie Cresswell en Provence.

L'OM suit de près Charlie Cresswell

Le solide défenseur anglais de Toulouse s’est fait une belle réputation en Ligue 1, où il évolue depuis son arrivée en provenance de Leeds en juillet 2024 pour 4,5 millions d’euros. Référence à son poste depuis plusieurs mois, il est monté en puissance au point d’attirer les regards de Liverpool et de l’AS Roma l’été dernier. L’OM fait désormais partie de ses courtisans et pourrait en faire sa cible n°1 en défense centrale en cas de départ de Leonardo Balerdi selon le média.