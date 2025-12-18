Rudi Garcia

La Belgique humilie Rudi Garcia dans un communiqué

18 déc.
parEric Bethsy

Surpris par le licenciement de l’entraîneur Nicky Hayen, Rudi Garcia a critiqué la décision du Club Bruges. Une déclaration inappropriée pour le sélectionneur de la Belgique qui s’est fait recadrer en public.
Rudi Garcia aurait mieux fait de s’abstenir. Interrogé par la presse locale sur le limogeage de l’entraîneur Nicky Hayen, le sélectionneur de la Belgique s’est lâché. Le Français ne comprend pas la décision du Club Bruges et l’a clairement fait savoir. « C'est une décision juste incompréhensible, a osé le coach passé par Marseille et Lyon. Il a fait de très bonnes choses avec Bruges, et il n'y avait pas péril en la demeure. »
« C'était un passage compliqué mais l'équipe a de la qualité. C'est une équipe qui joue bien et qui jouait bien avec son ancien coach, s’est étonné Rudi Garcia. Ils ont fait des résultats magnifiques en Ligue des Champions, notamment la saison dernière. Y a-t-il autre chose derrière l'éviction de Nicky ? Je ne sais pas, mais vu de l'extérieur, c'est injuste et incompréhensible. Et ce n'est pas que de la solidarité entre entraîneurs. » En temps normal, un sélectionneur aurait botté en touche, comme le fait si bien Didier Deschamps. Le coach des Diables Rouges a fait un autre choix et s’est exposé à la colère de ses supérieurs.

Rudi Garcia sèchement recadré

« La Fédération n’a pas apprécié une déclaration de Rudi Garcia, a réagi l’Union belge dans un communiqué. Face aux critiques formulées par le sélectionneur national à l’égard du FC Bruges concernant le licenciement de Nicky Hayen, il est rappelé qu’une telle décision relève exclusivement des parties concernées et qu’il s’agissait d’une affaire interne au club, comme dans d’autres situations similaires. La Fédération estime qu’il convient de se concentrer sur son propre fonctionnement et ses ambitions. L’Union belge souligne que les relations et la collaboration avec l’ensemble des clubs, à tous les niveaux, se déroulent de manière excellente. » La prochaine fois, Rudi Garcia fera comme ses homologues.

