L'OM signe un très gros deal et sort le champagne (officiel)

Dans un communiqué publié ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille a annoncé avoir trouvé un accord sur le très long terme avec la Mairie de Marseille pour l’occupation du Stade Vélodrome.

Cette convention d’occupation porte sur les 15 prochains années, et assure ainsi à l’OM une grosse visibilité pour ses partenaires, la billetterie et l’organisation autour du club. « Cette nouvelle convention constitue une étape importante pour le projet de développement de l’Olympique de Marseille. Elle ouvre la possibilité d’engager, de façon progressive, des investissements destinés à améliorer l’expérience des supporters et des visiteurs, à renforcer les dispositifs de sécurité, ainsi qu’à valoriser les espaces du stade, cœur battant de la vie du club », a fait savoir l’OM, qui se félicite de la visibilité offerte par ce contrat longue durée avec la Mairie sur le Vélodrome.