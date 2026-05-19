PL : City offre le titre à Arsenal, 22 ans après !

Je kiffe Tolisso mais ses derniers matchs font peur. Il est cramé il peut plus faire de courses à haute intensité et encore moins tout une nouvelle saison. Pour moi ce serait une erreur de le prolonger il faut plutôt le ménager maintenant une saison de plus et se tourner vers l'avenir dans le recrutement.
C'est une excellente nouvelle pour l'OL, pour ses coéquipiers et pour les supporters. ^^
Oui sa va être compliqué contre Nasser
On peut le prolonger 3 ans le Coco. Il est meilleur que quasi tous les milieux de l'équipe de France.
Je pars tout le temps... et je reviens tout le temps. C'est cool non ! Mdr
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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