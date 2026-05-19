PL : City offre le titre à Arsenal, 22 ans après !

37e journée de Premier League

Vitality Stadium

Bournemouth-Man City 1-1

Buts : Kroupi (39e) pour Bournemouth ; Haaland (90e+5) pour Man City

Manchester City devait absolument gagner à Bournemouth pour rester en vie dans la course au titre. Néanmoins, les Citizens craquaient juste avant la pause sur une frappe enveloppée sublime de Kroupi. Erling Haaland égalisait dans les arrêts de jeu de la seconde période. Néanmoins, ce 1-1 ne suffisait pas à prolonger le suspense. Avec 4 points d'avance et un match restant, Arsenal est assuré de gagner la Premier League. C'est une première depuis 2004 et les fameux Invincibles.