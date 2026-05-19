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Quinten Timber

OM : 6 mois et puis s'en va, un départ se confirme

OM19 mai , 21:30
parMehdi Lunay
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Même si Marseille a arraché la Ligue Europa dimanche soir, la non-qualification en Ligue des champions pousse les Phocéens à vendre plusieurs éléments. Le milieu néerlandais Quinten Timber fait figure de vente prioritaire.
Mission accomplie pour Habib Beye, pas vraiment pour Stéphane Richard et Frank McCourt. Dimanche soir, l'entraîneur marseillais s'est montré soulagé après le succès de l'OM sur Rennes et la qualification validée en Ligue Europa. Toutefois, la C3 n'est pas assez rémunératrice pour le club olympien. Largement déficitaire, l'Olympique de Marseille avait besoin de la Ligue des champions pour assumer son train de vie et les nombreux transferts de l'été précédent. C'est complètement raté et la grosse saignée dans l'effectif marseillais est inévitable.

Timber envoyé en Angleterre

Benjamin Pavard a déjà acté la fin de son aventure à Marseille. Son prêt n'est pas renouvelé et il va revenir à l'Inter Milan. D'autres gros salaires comme Hojbjerg, Aubameyang et Kondogbia sont en sursis. Néanmoins, aucun de ces trois hommes n'est favori pour s'en aller en premier. Les dirigeants marseillais sacrifieront d'abord Quinten Timber selon les informations du média Sportsboom et du journaliste Ekrem Konur. Le milieu néerlandais n'a pourtant débarqué qu'en janvier dernier. L'OM devait miser sur le joueur de 24 ans la saison prochaine mais l'Angleterre a eu raison de ce vœu.
Quinten Timber est convoité par Aston Villa et Crystal Palace notamment. Les Villans joueront la Ligue des champions la saison prochaine. De leur côté, les Eagles pourraient filer en Ligue Europa s'ils gagnent la Ligue Conférence dans une semaine. Une belle vente du Néerlandais, supérieure à 20 millions d'euros, est largement envisageable pour les Phocéens. L'OM économisera aussi le salaire du jeune homme. Ce n'est pas anodin puisqu'il gagnait 320 000 euros par mois. Sur le plan sportif par contre, cette perte risque d'être très préjudiciable pour les ambitions marseillaises.
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