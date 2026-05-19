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OM : Le premier blessé de la saison 2026-2027 est connu

OM19 mai , 14:00
parGuillaume Conte
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L'OM a déjà une mauvaise nouvelle pour le début de la saison prochaine. Hamed Junior Traoré, qui vient d'être acheté définitivement, ne sera pas disponible d'entrée de jeu.
Cette saison, l’Olympique de Marseille n’a pas non plus donné satisfaction au niveau de sa cellule de performance. De nombreux joueurs ont été blessés, et Roberto De Zerbi a une nouvelle fois dû bricoler. Même chez les éléments recrutés cet été, les indisponibilités se sont multipliées avec Facundo Medina, Hamed Junior Traoré, Amine Gouiri, Geoffrey Kondogbia, Bilal Nadir ou bien sûr Nayef Aguerd par la suite.
Parmi ceux-là, un joueur a été particulièrement touché avec la longue indisponibilité dès son arrivée de Hamed Junior Traoré. Prêté par Bournemouth, l’Ivoirien a rapidement vu son option d’achat être levée malgré sa blessure aux adducteurs très handicapante. Avant de disparaitre pendant de longs mois. Et en deuxième partie de saison, son retour n’a pas duré bien longtemps puisqu’il s’est une nouvelle fois sérieusement blessé au même endroit contre Nantes.

Deux mois de convalescence pour Traoré

Selon La Provence, il est allé consulté un grand spécialiste mondial en Finlande, et l’opération a été évitée. Le quotidien local assure qu’il suffira de repos et de soins pour guérir définitivement ce problème aux adducteurs. Ce sont désormais deux mois de convalescence qui débutent, et qui obligeront Hamed Junior Traoré à débuter la préparation de la saison prochaine en squattant déjà l’infirmerie.
Selon La Provence, les dirigeants de l’OM compte sur lui à l'avenir même si une vente n’est pas à écarter, malgré son achat définitif récent par Marseille pour 7,5 millions d’euros. Mais avec des blessures récurrentes de la sorte, difficile de voir un club se positionner sérieusement sur l’Ivoirien pour le moment. Ce dernier a parfois montrer de belles dispositions dans l'animation offensive, et les dirigeants estiment qu'il peut avoir un impact sur l'OM 2026-2027, même si sa préparation sera un peu tronquée.

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Derniers commentaires

OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca

Clairement. C'est à Toulouse qu'on rate le coche.

OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca

Je pense que beaucoup on oublié le niveau collectif qu'on avait avant l'arrivée de Fonseca. La qualité des ressortie de balle, les plans de jeu mis en place, le collectif global, l'intégration du centre de formation... on avait rien de tous ca avant. Que ce soit Génésio, Garcia, Blanc le plagiste, ou Sage, on avait rien de tous ça. Il fait des erreurs effectivement, on est loin du niveau affiché avant son arrivé.

OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca

sois patient sidney ... on reconstruit c'est déjà pas mal. (même si, c vrai,le match de dimanche m'a provoqué quelques irritations dans le slip, j'ai qd mm plus de mal à digerer toulouse)

Vente OL : Le mercato chamboulé au coeur de l'été

le mec va mettre 600 patates pour racheter le club, liquider touuuuuus l'effectif et végéter à la 15eme place. Un visionnaire le mec. (Putain, je m'étais promis d’arrêter de répondre à toutes ces conneries qui servent à faire du clic).

Vente OL : Le mercato chamboulé au coeur de l'été

tu tomberas de haut encore.....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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