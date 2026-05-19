OM : Le premier blessé de la saison 2026-2027 est connu

L'OM a déjà une mauvaise nouvelle pour le début de la saison prochaine. Hamed Junior Traoré, qui vient d'être acheté définitivement, ne sera pas disponible d'entrée de jeu.

Cette saison, l’Olympique de Marseille n’a pas non plus donné satisfaction au niveau de sa cellule de performance. De nombreux joueurs ont été blessés, et Roberto De Zerbi a une nouvelle fois dû bricoler. Même chez les éléments recrutés cet été, les indisponibilités se sont multipliées avec Facundo Medina, Hamed Junior Traoré, Amine Gouiri, Geoffrey Kondogbia, Bilal Nadir ou bien sûr Nayef Aguerd par la suite.

Parmi ceux-là, un joueur a été particulièrement touché avec la longue indisponibilité dès son arrivée de Hamed Junior Traoré. Prêté par Bournemouth, l’Ivoirien a rapidement vu son option d’achat être levée malgré sa blessure aux adducteurs très handicapante. Avant de disparaitre pendant de longs mois. Et en deuxième partie de saison, son retour n’a pas duré bien longtemps puisqu’il s’est une nouvelle fois sérieusement blessé au même endroit contre Nantes.

Deux mois de convalescence pour Traoré

Selon La Provence, il est allé consulté un grand spécialiste mondial en Finlande, et l’opération a été évitée. Le quotidien local assure qu’il suffira de repos et de soins pour guérir définitivement ce problème aux adducteurs. Ce sont désormais deux mois de convalescence qui débutent, et qui obligeront Hamed Junior Traoré à débuter la préparation de la saison prochaine en squattant déjà l’infirmerie.

Selon La Provence, les dirigeants de l’OM compte sur lui à l'avenir même si une vente n’est pas à écarter, malgré son achat définitif récent par Marseille pour 7,5 millions d’euros. Mais avec des blessures récurrentes de la sorte, difficile de voir un club se positionner sérieusement sur l’Ivoirien pour le moment. Ce dernier a parfois montrer de belles dispositions dans l'animation offensive, et les dirigeants estiment qu'il peut avoir un impact sur l'OM 2026-2027, même si sa préparation sera un peu tronquée.