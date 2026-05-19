OL : Tolisso est heureux, il demande à prolonger

Revenu à l'OL pour redresser le club, Corentin Tolisso réussit pour le moment sa mission et a bien envie de continuer en ce sens pendant encore de longues années.

Revenu à Lyon pour une dernière danse avec Alexandre Lacazette dans son club formateur, Corentin Tolisso est le taulier d’un OL revigoré et qui a réalisé une saison bien meilleure qu’espérée. Le dernier match joué dimanche, le milieu de terrain se prépare à passer quelques semaines de vacances bien méritées, lui qui n’a pas été sélectionné pour la Coupe du monde par Didier Deschamps. Mais avant de partir, le champion du monde 2018 s’est longuement confié au Progrès et notamment sur son envie de continuer l’aventure sur le long terme à l’OL.

Tolisso veut soulever un trophée avec l'OL

Sous contrat jusqu’en 2027, il espère trouver un accord avec les dirigeants pour signer un nouvel engagement sur le long terme, ce qui récompenserait son dévouement, et aussi son niveau de performance exceptionnel. « Il me reste un an et on a commencé à discuter avec le club. J’espère qu’on arrivera à se mettre d’accord, mais avec ce qui s’est passé cette année, avec ce nouveau rôle dans l’équipe et ce que j’ai envie de faire de ma vie plus largement , bien sûr que j’ai envie de continuer à l’OL. J’ai envie que l’OL retourne en Ligue des champions, j’ai envie d’être le capitaine qui soulèvera à nouveau un trophée avec ce club, et qu’on arrête de terminer au-delà de la quatrième place, qu’on s’installe dans la durée dans ces places qualificatives, et même qu’on remette l’institution OL où elle doit être », a exigé un Corentin Tolisso qui veut revoir Lyon être une place forte du football français.

Cette saison 2025-2026 en est, il l’espère, une première pierre même si cela va aussi dépendre des moyens financiers du club actuellement dirigé par Michele Kang. Et il en sera de même pour sa prolongation, qui a tout de même un sacré coût pour l’OL s’il reste dans les même standards qu’actuellement.