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OL : Tolisso est heureux, il demande à prolonger

OL19 mai , 22:50
parGuillaume Conte
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Revenu à l'OL pour redresser le club, Corentin Tolisso réussit pour le moment sa mission et a bien envie de continuer en ce sens pendant encore de longues années.
Revenu à Lyon pour une dernière danse avec Alexandre Lacazette dans son club formateur, Corentin Tolisso est le taulier d’un OL revigoré et qui a réalisé une saison bien meilleure qu’espérée. Le dernier match joué dimanche, le milieu de terrain se prépare à passer quelques semaines de vacances bien méritées, lui qui n’a pas été sélectionné pour la Coupe du monde par Didier Deschamps. Mais avant de partir, le champion du monde 2018 s’est longuement confié au Progrès et notamment sur son envie de continuer l’aventure sur le long terme à l’OL.

Tolisso veut soulever un trophée avec l'OL 

Sous contrat jusqu’en 2027, il espère trouver un accord avec les dirigeants pour signer un nouvel engagement sur le long terme, ce qui récompenserait son dévouement, et aussi son niveau de performance exceptionnel. « Il me reste un an et on a commencé à discuter avec le club. J’espère qu’on arrivera à se mettre d’accord, mais avec ce qui s’est passé cette année, avec ce nouveau rôle dans l’équipe et ce que j’ai envie de faire de ma vie plus largement , bien sûr que j’ai envie de continuer à l’OL. J’ai envie que l’OL retourne en Ligue des champions, j’ai envie d’être le capitaine qui soulèvera à nouveau un trophée avec ce club, et qu’on arrête de terminer au-delà de la quatrième place, qu’on s’installe dans la durée dans ces places qualificatives, et même qu’on remette l’institution OL où elle doit être », a exigé un Corentin Tolisso qui veut revoir Lyon être une place forte du football français.
Cette saison 2025-2026 en est, il l’espère, une première pierre même si cela va aussi dépendre des moyens financiers du club actuellement dirigé par Michele Kang. Et il en sera de même pour sa prolongation, qui a tout de même un sacré coût pour l’OL s’il reste dans les même standards qu’actuellement.
C. Tolisso

C. Tolisso

FranceFrance Âge 31 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs7
Buts4
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs30
Buts11
Passes décisives4
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0
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Derniers commentaires

OL : Tolisso est heureux, il demande à prolonger

Je kiffe Tolisso mais ses derniers matchs font peur. Il est cramé il peut plus faire de courses à haute intensité et encore moins tout une nouvelle saison. Pour moi ce serait une erreur de le prolonger il faut plutôt le ménager maintenant une saison de plus et se tourner vers l'avenir dans le recrutement.

OL : Tolisso est heureux, il demande à prolonger

C'est une excellente nouvelle pour l'OL, pour ses coéquipiers et pour les supporters. ^^

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Oui sa va être compliqué contre Nasser

OL : Tolisso est heureux, il demande à prolonger

On peut le prolonger 3 ans le Coco. Il est meilleur que quasi tous les milieux de l'équipe de France.

PSG : Barcola et Kvaratskhelia restent, c’est décidé

Je pars tout le temps... et je reviens tout le temps. C'est cool non ! Mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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