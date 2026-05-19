L2/L3 : 1-1 à Rouen-Laval, tout se jouera dimanche

Pas de vainqueur entre Rouen et Laval pour le barrage Ligue 2 / Ligue 3. Les Normands ont été accrochés 1-1 et tout se jouera dimanche en Mayenne.

Barrage très chaud ce mardi soir à Rouen entre le FC Rouen et Laval, pour une place en Ligue 2 la saison prochaine. Dans un stade Robert Diochon à guichets fermés, ce sont les joueurs de Mayenne qui dominaient les débats et ouvraient logiquement le score d’une belle frappe de Mandouki (0-1, 18e). Laval se dirigeait vers une très belle opération en vue d’un retour, mais un penalty mystérieux relançait les Normands.

Sur une action quasiment anodine dans la surface, M. Leleu indiquait le point de pénalty et Fuss égalisait d’un tir plein axe (1-1, 48e). La fin de match était musclée et personne ne prenait les devants avant le retour dimanche à Laval. Il y aura une place en Ligue 2 qui se jouera à Francis-Le-Basser avec un léger avantage aux Tangos, qui joueront donc à domicile.