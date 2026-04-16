OM : L'Equipe flingue le mercato désastreux de Benatia

Comme il y a un an, Medhi Benatia a été actif lors du mercato hivernal à l’OM. Mais une fois de plus, le bilan des recrues du mois de janvier (Timber, Nnadi, Abdelli, Nwaneri) est clairement négatif.

L’ Olympique de Marseille a pris depuis plusieurs années l’habitude d’être très actif en période de mercato. Cela vaut pour l’été et c’est plutôt logique, mais l’OM ne chôme pas non plus en janvier, ce qui est moins courant chez les gros clubs en Ligue 1 et plus globalement en Europe. En janvier 2025, Medhi Benatia n’avait pas été très inspiré en recrutant Bennacer, Dedic, Luiz Felipe et Gouiri. Seul l’attaquant algérien avait apporté une réelle plus-value tandis que les trois autres sont repartis six mois plus tard.

« gros mercato » qui « n’a pas apporté grand-chose », critiquant de nouveau les choix effectués par un Medhi Benatia tout de même plus inspiré l’été que l’hiver depuis son arrivée à Marseille. Le bilan du mercato hivernal de 2026, avec un peu de recul, est similaire. L’Olympique de Marseille a fait venir Himad Abdelli, Tochukwu Nnadi, Ethan Nwaneri et Quinten Timber. L’Equipe ne manque pas de rappeler que parmi ces quatre recrues, seul l’international néerlandais, titulaire indéboulonnable dans l’esprit d’Habib Beye , est utile tandis que les trois autres passent la grande majorité de leur temps assis sur le banc. Le quotidien national évoque dans ses colonnes unqui, critiquant de nouveau les choix effectués par un Medhi Benatia tout de même plus inspiré l’été que l’hiver depuis son arrivée à Marseille.

Timber unique satisfaction du mercato d'hiver

Si Quinten Timber est considéré comme un très bon « coup à moindre coût », on ne peut pas en dire autant d’Ethan Nwaneri. Le baby Gunner fait l’objet d’un prêt payant qui n’a rien apporté à Marseille depuis le mois de janvier. « En juin, Nwaneri retournera à Arsenal avec du vécu, au moins. Mais, au moins, ces six mois lui paraîtront six ans de carrière » écrit ironiquement le journal national. En ce qui concerne Abdelli et Nnadi, difficile là aussi d’être conquis pour le moment. Les deux hommes jouent peu, voire pas du tout.

Mais les concernant, leur avenir devrait s’écrire à l’OM la saison prochaine. « Pour la direction sportive, avec les chambardements de l'été (départ libre de Bilal Nadir, fin des prêts d'Arthur Vermeeren et de Nwaneri, nouveaux défis possibles pour Pierre-Emile Höjbjerg et Geoffrey Kondogbia), les deux hommes, sous contrat jusqu'en juin 2030, devraient avoir un avenir plus ouvert à Marseille » conclut notre confrère Mathieu Grégoire. C’est donc peut-être à la fin de la saison 2026-2027 qu’il faudra définitivement juger le mercato hivernal de Medhi Benatia. Le Marocain ne sera plus là pour se féliciter de potentielles réussites puisque son départ au mois de juin a d’ores et déjà été acté.