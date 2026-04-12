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OM : Timber impressionne, son avenir déjà en question

OM12 avr. , 12:00
parCorentin Facy
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Excellent depuis son arrivée à l’OM l’hiver dernier, Quinten Timber a encore brillé face à Metz vendredi (3-1). L’international néerlandais est au-dessus du lot dans un effectif qui va énormément bouger au mercato.
En janvier dernier, Medhi Benatia a eu le nez creux en allant chercher Quinten Timber, dont le contrat au Feyenoord expirait en juin 2026. L’OM s’est offert l’international néerlandais pour seulement 4,5 millions d’euros et le rapport qualité-prix est tout simplement excellent au vu des prestations du milieu de terrain de 24 ans depuis son arrivée en Provence. Homme fort du milieu de terrain marseillais, Quinten Timber a encore brillé face à Metz vendredi.
Le natif d’Utrecht dégage une facilité technique et une puissance physique qui impressionnent, et qui en font naturellement le nouveau leader du milieu de terrain de l’OM… devant le capitaine Pierre-Emile Hojbjerg. Sur les réseaux sociaux, les supporters olympiens sont impressionnés. Ils se demandent surtout comment la nouvelle direction de l’Olympique de Marseille va pouvoir retenir un joueur de cette qualité la saison prochaine.
Un constat encore plus valable en cas d’absence de Ligue des Champions alors que Quinten Timber est valorisé à 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. « Mais Timber doit tellement avoir un agent de merde pour être à l’OM en 2026 le mec est trop fort pour nous désolé » peut-on notamment lire sur X dans un tweet devenu viral. D’autres supporters sont globalement du même avis.
« C’est notre meilleur recrue depuis Greenwood », « On a été trop forts de l’avoir à ce prix » ou encore « Il part cet été » et « Le jour où il devient décisif il partira » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les supporters de l’Olympique de Marseille se préparent déjà au départ de Quinten Timber. En attendant de savoir de quoi sera fait son avenir, l’ancien milieu de terrain de Feyenoord est aux anges.

Timber trop fort pour l’OM, un départ inévitable

Même s’il a signé dans un club en difficulté, Timber bénéficie d’un statut de titulaire indiscutable et c’est tout ce dont il a besoin en ce moment pour gagner sa place avec les Pays-Bas à la Coupe du monde. Il sera temps, à la fin de la saison et probablement après le Mondial, de faire le point sur l’avenir de Quinten Timber. Avec l’espoir pour l’OM d’accrocher la Ligue des Champions pour réussir à conserver ses meilleurs joueurs, dont le Néerlandais fait très clairement partie.
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Lens peut lui dire merci pour cette saison. Ou ira t'il la saison prochaine ? Je serais lui,je resterais la bas

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Vue la composition... Je dirais Bon chance. La pression est sur vous ce week-end 👊⚽

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combien de match chez nous?

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attend il va peut être répondre 😁 faux compte 😂🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Rennes
5029148749418
6
Monaco
49291541050437
7
O. Lyonnais
48281468412912
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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