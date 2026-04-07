OM : Blessé dans l’anonymat, Abdelli risque de tout perdre

Décevant sous le maillot marseillais, Himad Abdelli a quitté Monaco avec une blessure à la cheville. Son temps de jeu s’évaporait déjà, mais entre cette blessure et sa mise à l’écart, l’Algérien voit le Mondial s’éloigner.

Remplaçant au coup d’envoi du match face à Monaco, Himad Abdelli a pris place sur le terrain de Louis-II à une minute de la fin du temps réglementaire. L’ancien joueur du SCO d’Angers a remplacé un Pierre-Emile Hojbberg a bout de souffle pour tenter d’apporter sa touche offensive à l'OM . Mais l’Algérien n’a pas pu faire grand chose en aussi peu de temps. Néanmoins, sur le dernier ballon du match, il a subi un gros choc au coeur du jeu et a eu toutes les peines du monde à se relever.

Les caméras et les commentateurs ont surtout suivi la déception des joueurs de l’OM et la joie des Monégasques, sans s’attarder sur la blessure d’Abdelli. Le milieu de terrain a néanmoins du quitter la Principauté avec une attelle à la cheville droite et le staff médical va faire le point sur une possible blessure dans les prochaines heures.

En cas d’indisponibilité, ce serait un coup dur de plus pour l’ancien meneur de jeu du SCO, qui n’arrive pas à s’imposer à l’OM et a déçu quand il a été sollicité plus longuement. Son entrée en jeu contre Monaco était sa première apparition sous le maillot marseillais depuis le match face à Toulouse en Coupe de France. Titulaire pour cette rencontre, Abdelli avait beaucoup déçu et était sorti au bout de 45 minutes. Depuis, il suit les rencontres depuis les tribunes ou le banc de touche, et la fin de saison pourrait donc être très longue pour l’international algérien, qui voir aussi sa place en Coupe du monde avec les Fennecs s’envoler avec cette disparition des radars. Hdff