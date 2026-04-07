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OM : Blessé dans l’anonymat, Abdelli risque de tout perdre

OM07 avr. , 11:30
parGuillaume Conte
1
Décevant sous le maillot marseillais, Himad Abdelli a quitté Monaco avec une blessure à la cheville. Son temps de jeu s’évaporait déjà, mais entre cette blessure et sa mise à l’écart, l’Algérien voit le Mondial s’éloigner.
Remplaçant au coup d’envoi du match face à Monaco, Himad Abdelli a pris place sur le terrain de Louis-II à une minute de la fin du temps réglementaire. L’ancien joueur du SCO d’Angers a remplacé un Pierre-Emile Hojbberg a bout de souffle pour tenter d’apporter sa touche offensive à l'OM. Mais l’Algérien n’a pas pu faire grand chose en aussi peu de temps. Néanmoins, sur le dernier ballon du match, il a subi un gros choc au coeur du jeu et a eu toutes les peines du monde à se relever.
Les caméras et les commentateurs ont surtout suivi la déception des joueurs de l’OM et la joie des Monégasques, sans s’attarder sur la blessure d’Abdelli. Le milieu de terrain a néanmoins du quitter la Principauté avec une attelle à la cheville droite et le staff médical va faire le point sur une possible blessure dans les prochaines heures.
En cas d’indisponibilité, ce serait un coup dur de plus pour l’ancien meneur de jeu du SCO, qui n’arrive pas à s’imposer à l’OM et a déçu quand il a été sollicité plus longuement. Son entrée en jeu contre Monaco était sa première apparition sous le maillot marseillais depuis le match face à Toulouse en Coupe de France. Titulaire pour cette rencontre, Abdelli avait beaucoup déçu et était sorti au bout de 45 minutes. Depuis, il suit les rencontres depuis les tribunes ou le banc de touche, et la fin de saison pourrait donc être très longue pour l’international algérien, qui voir aussi sa place en Coupe du monde avec les Fennecs s’envoler avec cette disparition des radars. Hdff
H. Abdelli

H. Abdelli

FranceFrance Âge 26 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs18
Buts2
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
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Nuamah il a pas Jouer depuis une Saison ça sert a rien de Compter sur lui cette Saison et Même pendant sa Meilleur période y’a dû avoir Même pas 5 bon Match. Même si il rejoue c’est pas lui qui va Changer visage dé equipe

OM : Blessé dans l’anonymat, Abdelli risque de tout perdre

Pkoi on a pris ce joueur. Y'a une histoire de sous et d'agent derrière c'est pas possible. Aussi bien sportivement qu'au niveau économique et du besoin au moment du mercato, il n'y a rien qui puisse justifier ce transfert. Et voilà comment faire cracher 6M et se créer des maux de tête pour le transférer cet été ou cet hiver. Je suis dégouté.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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