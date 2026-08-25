Belghali

Rafik Belghali à l'OM, le refus est terrible

OM25 août , 12:00
parHadrien Rivayrand
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L'OM compte bien boucler des recrues dans les dernières heures du mercato. Le profil de Rafik Belghali plaît beaucoup à la direction phocéenne.
L'Olympique de Marseille travaille d'arrache-pied sur son mercato afin de soulager ses finances. La priorité absolue du club phocéen est de vendre. Des sacrifices devront être réalisés, avec des départs possibles d'Amine Gouiri et d'Igor Paixão. En cas de départs, l'OM pourra ensuite recruter sur le marché des transferts. Bruno Genesio et sa direction sportive ont déjà de beaux profils en tête, notamment pour renforcer le secteur offensif du club. Rafik Belghali fait d'ailleurs partie des joueurs ciblés et appréciés par l'Olympique de Marseille.

Belghali à Marseille, c'est encore loin d'être fait 

Selon les informations d'Alfredo Pedullà, l'Olympique de Marseille a récemment formulé une offre de prêt avec option d'achat pour s'attacher les services de l'Algérien de 24 ans. Une proposition malheureusement refusée par l'Hellas Vérone, qui privilégie une autre formule pour le céder. Si les pensionnaires du Stade Vélodrome parvenaient à dégager rapidement des liquidités, l'offre pourrait alors être revue à la hausse pour un joueur estimé à environ 12 millions d'euros.

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L'Olympique de Marseille a placé ses pions sur pas mal de dossiers et les joueurs courtisés attendent désormais le feu vert du club pour rejoindre Marseille. Tout va se jouer dans les prochains jours. Bruno Genesio doit, en attendant, préparer le déplacement de son équipe sur la pelouse de l'AS Monaco en Ligue 1. L'objectif sera d'enchaîner après le beau succès à domicile face au RC Strasbourg au Stade Vélodrome. L'équipe alignée au coup d'envoi par l'ancien entraîneur du Stade Rennais devrait encore changer au vu des mouvements annoncés à Marseille dans les prochaines heures. Les fans et observateurs de l'OM ne sont pas encore au bout de leurs peines dans cet été de tous les dangers.
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On le garde le Fofana il veut rester . De toute façon les italiens ils n on pas une tune a part des prêts il ne se passe pas grand chose en Italie autant le garder.

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