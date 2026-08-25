Rafik Belghali à l'OM, le refus est terrible

L'OM compte bien boucler des recrues dans les dernières heures du mercato. Le profil de Rafik Belghali plaît beaucoup à la direction phocéenne.

L' Olympique de Marseille travaille d'arrache-pied sur son mercato afin de soulager ses finances. La priorité absolue du club phocéen est de vendre. Des sacrifices devront être réalisés, avec des départs possibles d'Amine Gouiri et d'Igor Paixão. En cas de départs, l'OM pourra ensuite recruter sur le marché des transferts. Bruno Genesio et sa direction sportive ont déjà de beaux profils en tête, notamment pour renforcer le secteur offensif du club. Rafik Belghali fait d'ailleurs partie des joueurs ciblés et appréciés par l'Olympique de Marseille.

Belghali à Marseille, c'est encore loin d'être fait

Selon les informations d'Alfredo Pedullà, l'Olympique de Marseille a récemment formulé une offre de prêt avec option d'achat pour s'attacher les services de l'Algérien de 24 ans. Une proposition malheureusement refusée par l'Hellas Vérone, qui privilégie une autre formule pour le céder. Si les pensionnaires du Stade Vélodrome parvenaient à dégager rapidement des liquidités, l'offre pourrait alors être revue à la hausse pour un joueur estimé à environ 12 millions d'euros.

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