L'OM dégaine une offre pour un serial buteur algérien

Après les départs de Greenwood, Aubameyang et Traoré, l’OM est court dans le secteur offensif. C’est pour cela que Grégory Lorenzi a initié des premiers contacts pour faire venir l’international algérien Mohamed Amoura.

Même si l’Olympique de Marseille n’a toujours pas dégraissé suffisamment pour satisfaire les exigences de son propriétaire Frank McCourt, le secteur offensif a sérieusement été déplumé dans la cité phocéenne. Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Traoré sont partis tandis qu’Ethan Nwaneri est reparti à Arsenal après son prêt de six mois à l’OM. Bruno Genesio doit composer avec un secteur offensif très restreint en ce début de saison, qui se limite à Amine Gouiri, Igor Paixao, Amine Harit et des jeunes à l’instar du buteur face à Strasbourg, Keyliane Abdallah.

Selon L’Equipe, le club olympien a conscience de ses limites dans le secteur offensif et souhaite se renforcer. Le quotidien national nous apprend que Mohamed Amoura est dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Un intérêt que l’international algérien de 26 ans perçoit d’un bon oeil. Néanmoins, le numéro neuf de Wolfsburg n’attendra pas indéfiniement l’OM alors qu’il a aussi tapé dans l’oeil de clubs en Ligue 1 et de Série A. Disponible en prêt, Amoura est également ciblé par Schalke 04. Recruté par Wolfsburg pour 15 millions d’euros en provenance de l’Union Saint-Gilloise en janvier 2025, le buteur des Fennecs ne souhaite pas jouer en deuxième division allemande la saison prochaine.

L'OM en pince pour Mohamed Amoura

Sous contrat avec Wolfsburg jusqu’en 2029, il sort d’une saison correcte en Bundesliga avec 33 matchs disputés pour un total de 8 buts et 4 passes décisives. Pour l’OM, sa venue serait une excellente nouvelle d’autant que Mohamed Amoura, 47 sélections (19 buts) avec l’Algérie peut occuper plusieurs postes sur le front de l’attaque. Pour le faire venir, des départs sont en revanche indispensables et les regards se tournent encore et toujours vers Timber, Hojbjerg, Balerdi ou encore Aguerd tandis que Bruno Genesio souhaite impérativement conserver Paixao et Gouiri.