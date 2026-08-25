L'OM dégaine une offre pour un serial buteur algérien

L'OM dégaine une offre pour un serial buteur algérien

OM25 août , 9:40
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Après les départs de Greenwood, Aubameyang et Traoré, l’OM est court dans le secteur offensif. C’est pour cela que Grégory Lorenzi a initié des premiers contacts pour faire venir l’international algérien Mohamed Amoura.
Même si l’Olympique de Marseille n’a toujours pas dégraissé suffisamment pour satisfaire les exigences de son propriétaire Frank McCourt, le secteur offensif a sérieusement été déplumé dans la cité phocéenne. Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Traoré sont partis tandis qu’Ethan Nwaneri est reparti à Arsenal après son prêt de six mois à l’OM. Bruno Genesio doit composer avec un secteur offensif très restreint en ce début de saison, qui se limite à Amine Gouiri, Igor Paixao, Amine Harit et des jeunes à l’instar du buteur face à Strasbourg, Keyliane Abdallah.
Selon L’Equipe, le club olympien a conscience de ses limites dans le secteur offensif et souhaite se renforcer. Le quotidien national nous apprend que Mohamed Amoura est dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Un intérêt que l’international algérien de 26 ans perçoit d’un bon oeil. Néanmoins, le numéro neuf de Wolfsburg n’attendra pas indéfiniement l’OM alors qu’il a aussi tapé dans l’oeil de clubs en Ligue 1 et de Série A. Disponible en prêt, Amoura est également ciblé par Schalke 04. Recruté par Wolfsburg pour 15 millions d’euros en provenance de l’Union Saint-Gilloise en janvier 2025, le buteur des Fennecs ne souhaite pas jouer en deuxième division allemande la saison prochaine.

L'OM en pince pour Mohamed Amoura 

Sous contrat avec Wolfsburg jusqu’en 2029, il sort d’une saison correcte en Bundesliga avec 33 matchs disputés pour un total de 8 buts et 4 passes décisives. Pour l’OM, sa venue serait une excellente nouvelle d’autant que Mohamed Amoura, 47 sélections (19 buts) avec l’Algérie peut occuper plusieurs postes sur le front de l’attaque. Pour le faire venir, des départs sont en revanche indispensables et les regards se tournent encore et toujours vers Timber, Hojbjerg, Balerdi ou encore Aguerd tandis que Bruno Genesio souhaite impérativement conserver Paixao et Gouiri.

Lire aussi

OM : Paixao à Arsenal, Genesio menace McCourtOM : Paixao à Arsenal, Genesio menace McCourt
Articles Recommandés
Son Depart Est Acte Lol Contacte En Urgence
OL

Son départ est acté, l'OL contacté en urgence

Psg Aucun Doute Lavenir De Zabarnyi Est Tranche
PSG

PSG : « Aucun doute », l’avenir de Zabarnyi est tranché

Bakwa Signe A Lille Le Tres Gros Coup De Letang
LOSC

Bakwa signe à Lille, le très gros coup de Létang

Cathro
ASSE

Deux arrivées en huit jours, l’ASSE change d’avis

Fil Info

25 août , 11:00
Son départ est acté, l'OL contacté en urgence
25 août , 10:40
PSG : « Aucun doute », l’avenir de Zabarnyi est tranché
25 août , 10:20
Bakwa signe à Lille, le très gros coup de Létang
25 août , 10:00
Deux arrivées en huit jours, l’ASSE change d’avis
25 août , 9:20
Canal+ de retour en Ligue 1, une réunion secrète qui change tout
25 août , 9:00
Rennes : City rêve de Lepaul, Haaland peut trembler
25 août , 8:40
L'OL veut vendre Sulc ou Kluivert pour recruter un neuf
25 août , 8:20
Barcola vendu 140 ME, le PSG vise encore trois recrues
25 août , 8:00
OM : Paixao à Arsenal, Genesio menace McCourt

Derniers commentaires

L'OL veut vendre Sulc ou Kluivert pour recruter un neuf

C'est pourtant ce qui est écrit juste en dessous : "l’entraîneur portugais souhaite faire venir un numéro neuf dans les derniers jours du mercato" "l’OL veut absolument un attaquant de surface au profil similaire à celui de Roman Yaremchuk, prêté dans la capitale des Gaules de janvier à mai dernier"

Son départ est acté, l'OL contacté en urgence

Certainement le mieux pour lui, qu'il nous revienne en pleine forme.

L'OL veut vendre Sulc ou Kluivert pour recruter un neuf

Arg, Ouedraogo a été pris pour palier un départ, et en l'état je préférais conserver Tagliafico histoire d'avoir un gars sûr défensivement parlant.

L'OL veut vendre Sulc ou Kluivert pour recruter un neuf

Dallinga ou Ajorque, ça me va.

Le PSG veut s'offrir le nouveau prodige lyonnais

@LeFoutreTranslucide Je te réponds vu que je suis le seul, il me semble, à avoir utiliser le terme "quota", mais j'ai l'impression que tu fais un mix dans ton commentaire. Ou alors j'ai rien compris ^^ Ce qui me faisait tiquer dans les réponses de Majin, c'est le fait que Kamara ou Diawara, et plus largement l'ensemble des titis du cru, étaient talentueux - et bien non - ... justifiant par les 4M payés pour Kamara, son "potentiel". Donc 2(titis) joueurs tout au plus, qui ont pu aller du PSG à l'OL sur plusieurs années, pas de quoi en faire une généralité. Diawara est venu libre, par ailleurs, à la fin de son contrat aspirant. Si talentueux et si convoité par son club formateur pour le conservé... La réalité de leur stratégie montre bien qu'ils préfèrent acheter des internationaux en sub 2 et 3 que de faire jouer leurs jeunes. C'est un choix calculé. Ca se comprend pour monter le curseur, de l'exigence de la performance au plus haut niveau, par une forte concurrence, mais faut pas se raconter de salades.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
31100404
2Lens logo
Lens
31100523
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
31100202
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
31100202
5Monaco logo
Monaco
31100101
6Brest logo
Brest
11010220
7Le Mans logo
Le Mans
11010220
8Rennes logo
Rennes
11010220
9Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
11010220
10Lorient logo
Lorient
11010000
11Nice logo
Nice
11010000
12Paris logo
Paris
11010000
13Troyes logo
Troyes
11010000
14Le Havre logo
Le Havre
0100101-1
15Toulouse logo
Toulouse
0100102-2
16Angers SCO logo
Angers SCO
0100102-2
17Auxerre logo
Auxerre
0100125-3
18Strasbourg logo
Strasbourg
0100104-4

Loading