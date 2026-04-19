OM : Le vestiaire a lâché, les révélations tombent

L'Olympique de Marseille traverse une période chaotique et sa place dans le top 4 est désormais à conjuguer au passé. Les joueurs phocéens semblent à bout de souffle et c'est désormais le pire qui est envisagé sur la Canebière.

L’Olympique de Marseille a fortement déçu ce samedi après-midi en Ligue 1 sur la pelouse du FC Lorient. Les Phocéens se sont inclinés logiquement 2 buts à 0 et pourraient payer cher cette contre-performance et se retrouver prochainement éjectés du top 4, ce qui constituerait un véritable coup de massue.

L'Équipe ne font que confirmer cette tendance. Les hommes d’Habib Beye paraissent totalement dépassés. L’équipe ne répond plus vraiment sur le terrain et l’implication de certains joueurs de l' OM interroge. Les dernières informations dene font que confirmer cette tendance.

Un vestiaire totalement démoralisé à l'OM ?

Le quotidien sportif indique que l’effectif marseillais est émoussé, mais aussi mentalement affecté par l’attitude de sa direction : « Les oreilles des joueurs ont déjà été essorées par les discours punitifs », précise notamment L’Équipe.

Selon l’entourage de certains joueurs, plusieurs éléments se projettent déjà vers un départ lors du prochain mercato estival. Dans ce contexte, la mission d’Habib Beye sera de remobiliser son groupe afin de sauver la fin de saison et rassurer sur le projet du club.

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Face aux médias, l’ancien entraîneur du Stade Rennais affiche un discours mesuré. En interne, en revanche, il n’épargnerait personne et pourrait prendre des décisions fortes dès la prochaine rencontre. Celle-ci aura lieu le week-end prochain face à l’OGC Nice, au Stade Vélodrome.

Dans une ambiance qui s’annonce tendue, le public marseillais devrait une nouvelle fois faire part de son mécontentement. Le climat est de plus en plus pesant dans la cité phocéenne et, sans réaction rapide, une qualification en Ligue des champions pourrait s’éloigner définitivement pour un groupe en grande difficulté et loin des attentes placées en lui en début de saison.