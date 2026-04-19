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OM

OM : Le vestiaire a lâché, les révélations tombent

OM19 avr. , 22:00
parHadrien Rivayrand
0
L'Olympique de Marseille traverse une période chaotique et sa place dans le top 4 est désormais à conjuguer au passé. Les joueurs phocéens semblent à bout de souffle et c'est désormais le pire qui est envisagé sur la Canebière.
L’Olympique de Marseille a fortement déçu ce samedi après-midi en Ligue 1 sur la pelouse du FC Lorient. Les Phocéens se sont inclinés logiquement 2 buts à 0 et pourraient payer cher cette contre-performance et se retrouver prochainement éjectés du top 4, ce qui constituerait un véritable coup de massue.
Les hommes d’Habib Beye paraissent totalement dépassés. L’équipe ne répond plus vraiment sur le terrain et l’implication de certains joueurs de l'OM interroge. Les dernières informations de L'Équipe ne font que confirmer cette tendance.

Un vestiaire totalement démoralisé à l'OM ?

Le quotidien sportif indique que l’effectif marseillais est émoussé, mais aussi mentalement affecté par l’attitude de sa direction : « Les oreilles des joueurs ont déjà été essorées par les discours punitifs », précise notamment L’Équipe.
Selon l’entourage de certains joueurs, plusieurs éléments se projettent déjà vers un départ lors du prochain mercato estival. Dans ce contexte, la mission d’Habib Beye sera de remobiliser son groupe afin de sauver la fin de saison et rassurer sur le projet du club.

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Face aux médias, l’ancien entraîneur du Stade Rennais affiche un discours mesuré. En interne, en revanche, il n’épargnerait personne et pourrait prendre des décisions fortes dès la prochaine rencontre. Celle-ci aura lieu le week-end prochain face à l’OGC Nice, au Stade Vélodrome.
Dans une ambiance qui s’annonce tendue, le public marseillais devrait une nouvelle fois faire part de son mécontentement. Le climat est de plus en plus pesant dans la cité phocéenne et, sans réaction rapide, une qualification en Ligue des champions pourrait s’éloigner définitivement pour un groupe en grande difficulté et loin des attentes placées en lui en début de saison.
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PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Derniers commentaires

PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

C'est ça ton argument ??? Laisse moi rire.. Tu n'es qu'un petit boutonneux derrière ton clavier, c'est tout. Donc si tu veux m'insulter, bé vas y ... Moi, je suis droit dans mes chaussures et dans ma tête.

PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Et voilà comme d'hab c'est un truc de fou

PSG-OL : Lyon donne le tournis à Paris, c'est le feu au Parc

c est marrant, je parlais a un pote parisien chez moi 20 mn avant le match, et je lui ai dit que soit le PSG allait leur en mettre 3 ou 4. ou soit comme par hasard ils allaient laisser filer le match. rhooo quelle fut ma surprise ! ;)

PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

on va faire une croix sur le calendrier on a pas gagner de match avec Jérôme Brisard depuis au moins 10 ans

PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

svp les gars pas un but maintenant préservez notre petit coeur et surtout le fion de sweet7812

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
Rennes
53301587524111
5
O. Marseille
523016410584018
6
O. Lyonnais
51291568432914
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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