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Angers annonce le départ d'Alexandre Dujeux

SCO03 juin , 22:48
parCorentin Facy
0
Coup dur pour Angers, qui va devoir se trouver un nouvel entraîneur. Le SCO a effectivement officialisé le départ d’Alexandre Dujeux ce mercredi soir.
« Angers SCO annonce le départ d’Alexandre Dujeux, qui a fait part à la direction de son souhait de mettre un terme à sa mission à la tête de l’équipe professionnelle » écrit le club angevin sur son site officiel.
Alexandre Dujeux a tenu à s’exprimer une dernière fois auprès des supporters. « Je tiens à remercier le Président du Conseil de surveillance, Saïd Chabane, pour la confiance qu’il m’a témoignée et pour l’opportunité qu’il m’a donnée de vivre cette aventure humaine et sportive exceptionnelle à la tête d’Angers SCO. Je remercie également Jérome Negroni, Laurent Boissier, l’ensemble des collaborateurs du Club, mon staff et tous les joueurs que j’ai eu la chance d’accompagner durant ces années. Chacun a contribué, à sa manière, à cette belle histoire. Je quitte aujourd’hui le Club avec beaucoup de gratitude et de fierté. Angers SCO occupera toujours une place particulière dans mon parcours. Je souhaite au Club, le meilleur pour l’avenir » a-t-il expliqué sur le site officiel du SCO, qui va maintenant devoir rebondir en trouvant son nouvel entraîneur au plus vite.
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Derniers commentaires

Rennes promet cinq ventes pour passer la DNCG

C'est bizarre... car dans un autre article de Foot01... publié plus tôt... cela disait que Rennes était passé sans difficultés devant la DNCG. ^^

L’offre à 25 ME qui met l’OL dans l’embarras

Pour quels faits d'armes ?

PSG : Bradley Barcola à Liverpool, c'est confirmé

A voir parce que faut prendre en compte que le joueur est désireux de partir et le PSG est vendeur, ça ne fait pas gonfler la note.

Rennes promet cinq ventes pour passer la DNCG

les clubs francais n'avanceront jamais avec cette dncg .. meme si son utilité est certaines dans certaines mesure .. c'est impossible de lutter surtout sans droit tv

PSG : Bradley Barcola à Liverpool, c'est confirmé

Par rapport à qon prix d'achat et la valeur qu'on lui a permis d'atteindre, plus un contrat restant de 2 ans, il doit partir pour minimum 80M.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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