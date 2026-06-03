Angers annonce le départ d'Alexandre Dujeux

Coup dur pour Angers, qui va devoir se trouver un nouvel entraîneur. Le SCO a effectivement officialisé le départ d’Alexandre Dujeux ce mercredi soir.

« Angers SCO annonce le départ d’Alexandre Dujeux, qui a fait part à la direction de son souhait de mettre un terme à sa mission à la tête de l’équipe professionnelle » écrit le club angevin sur son site officiel.

Alexandre Dujeux a tenu à s’exprimer une dernière fois auprès des supporters. « Je tiens à remercier le Président du Conseil de surveillance, Saïd Chabane, pour la confiance qu’il m’a témoignée et pour l’opportunité qu’il m’a donnée de vivre cette aventure humaine et sportive exceptionnelle à la tête d’Angers SCO. Je remercie également Jérome Negroni, Laurent Boissier, l’ensemble des collaborateurs du Club, mon staff et tous les joueurs que j’ai eu la chance d’accompagner durant ces années. Chacun a contribué, à sa manière, à cette belle histoire. Je quitte aujourd’hui le Club avec beaucoup de gratitude et de fierté. Angers SCO occupera toujours une place particulière dans mon parcours. Je souhaite au Club, le meilleur pour l’avenir » a-t-il expliqué sur le site officiel du SCO, qui va maintenant devoir rebondir en trouvant son nouvel entraîneur au plus vite.