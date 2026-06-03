Angers annonce le départ d'Alexandre Dujeux

C'est bizarre... car dans un autre article de Foot01... publié plus tôt... cela disait que Rennes était passé sans difficultés devant la DNCG. ^^
Pour quels faits d'armes ?
A voir parce que faut prendre en compte que le joueur est désireux de partir et le PSG est vendeur, ça ne fait pas gonfler la note.
les clubs francais n'avanceront jamais avec cette dncg .. meme si son utilité est certaines dans certaines mesure .. c'est impossible de lutter surtout sans droit tv
Par rapport à qon prix d'achat et la valeur qu'on lui a permis d'atteindre, plus un contrat restant de 2 ans, il doit partir pour minimum 80M.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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