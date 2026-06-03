Hadj Moussa ICONSPORT_367627_0053

L'Algérie met les Pays-Bas à terre sur un bijou

Foot Mondial03 juin , 22:41
parCorentin Facy
3
Match amical
Pays-Bas - Algérie : 0-1
But : Hadj Moussa (86e) pour l’Algérie
L’Algérie s’est offert une victoire de prestige en match amical à quelques jours de la Coupe du monde 2026 aux USA. Les hommes de Vladimir Petkovic l’ont emporté aux Pays-Bas grâce à un bijou d’Hadj Moussa, une frappe enveloppée pleine lucarne qui permet aux Fennecs de l’emporter dans le money-time.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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