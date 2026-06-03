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L'Italie ne se rassure pas contre le Luxembourg

Foot Europeen03 juin , 22:37
parCorentin Facy
2
Match amical
Luxembourg - Italie : 0-1
But : Esposito (49e) pour l’Italie
Traumatisée par sa non-qualification à la Coupe du monde, l’Italie ne s’est pas vraiment rassurée en ce mois de juin. Face à une faible équipe du Luxembourg, les Italiens ne l’ont emporté que d’un but. Concédant dix tirs, ils n’ont pas non plus affiché une solidité rassurante. Le renouveau attendra.
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Eli Junior Kroupi, le PSG n’en veut pas

Petit à petit les rumeurs dégonflent. Diomandé par contre vu son match et son potentiel, il ne faut pas hésiter. Akliouche je ne suis pas convaincu.

France - Côte d’Ivoire : les compos (21h10 sur TF1)

Magnifique mi-temps de Cherki ! Par contre, Koundé, Hernandez et Tchouaméni, c'est vraiment pas terrible.

France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur

Ça va être tout bonnement insupportable.

Il dit adieu à son club, sa signature au PSG confirmée

A voir si c'est un Marin bis ou plus prometteur. Il va être intéressant de voir ce que le coach veut faire de lui, soit le placer n°3 derrière Marin et Safonov, donc vendre Chevalier. Soit le laisser à dispo des jeunes pour s'aguerrir et s'imprégner tranquillement du club, dans ce cas Chevalier devrait rester j'imagine.

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Bienvenu Pep Genesio

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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