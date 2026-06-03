L'Italie ne se rassure pas contre le Luxembourg

Il dit adieu à son club, sa signature au PSG confirmée

A voir si c'est un Marin bis ou plus prometteur. Il va être intéressant de voir ce que le coach veut faire de lui, soit le placer n°3 derrière Marin et Safonov, donc vendre Chevalier. Soit le laisser à dispo des jeunes pour s'aguerrir et s'imprégner tranquillement du club, dans ce cas Chevalier devrait rester j'imagine.