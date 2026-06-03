Mourinho au Real Madrid, c'est (presque) officiel

L’offre à 25 ME qui met l’OL dans l’embarras

Sur le papier , je suis d'accord, mais au final ça veut dire qu'il faut trouver 4 défenseurs A droite plus personne (je ne sais même pas si Kango a signé un contrat pro) A gauche plus personne Et en DC Niakhaté suspendu pour le premier match de qualif de Champion's league (comme Tagliafico d'ailleur)