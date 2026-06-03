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Dumfries arrive au Real pour 20 millions d'euros

Liga03 juin , 22:05
parCorentin Facy
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Comme pressenti ces derniers jours, le Real Madrid va frapper un gros coup pour renforcer sa défense avec la signature de Denzel Dumfries. L’international néerlandais va signer pour 20 millions d’euros.
Après cinq ans passés à l’Inter Milan, Denzel Dumfries va changer d’air cet été. A 30 ans, le latéral droit néerlandais va découvrir le championnat espagnol. Un accord total a été trouvé avec le Real Madrid, qui va lever sa clause libératoire de 20 millions d’euros. La signature du Néerlandais dans la capitale espagnole ne fait désormais plus l’ombre d’un doute. Sky Sports confirme que l’accord est à présent total entre les différentes parties.
Le joueur a de son côté passé sa visite médicale ce mercredi, et va parapher dans les heures qui viennent un contrat jusqu’en juin 2030. Une très belle recrue pour le Real Madrid, actif en ce début de mercato puisque le club merengue devrait aussi s’offrir Ibrahima Konaté dans les jours à venir. L’international français débarquerait lui libre de tout contrat, après avoir quitté Liverpool gratuitement.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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