Dumfries arrive au Real pour 20 millions d'euros

Comme pressenti ces derniers jours, le Real Madrid va frapper un gros coup pour renforcer sa défense avec la signature de Denzel Dumfries. L’international néerlandais va signer pour 20 millions d’euros.

Après cinq ans passés à l’Inter Milan, Denzel Dumfries va changer d’air cet été. A 30 ans, le latéral droit néerlandais va découvrir le championnat espagnol. Un accord total a été trouvé avec le Real Madrid, qui va lever sa clause libératoire de 20 millions d’euros. La signature du Néerlandais dans la capitale espagnole ne fait désormais plus l’ombre d’un doute. Sky Sports confirme que l’accord est à présent total entre les différentes parties.