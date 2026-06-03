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Manchester United rend un gros service à Rennes

Rennes03 juin , 23:00
parCorentin Facy
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Recruté par Rennes à Birmingham pour 5 millions d’euros en 2024, Jordan James a été prêté à Leicester cette saison. Le club breton souhaite à présent le vendre, une issue rendue possible… par Manchester United.
Le Stade Rennais est le club de Ligue 1 qui a démarré son mercato le plus rapidement. Et pour cause, le club breton s’est déjà offert un excellent renfort en la personne d’Adrien Thomasson. En fin de contrat avec le RC Lens, le meilleur passeur des Sang et Or s’est engagé pour quatre saisons en faveur du Stade Rennais. Un concurrent de plus au milieu de terrain pour l’international gallois Jordan James.
Du haut de ses 21 ans, l’ancien joueur de Birmingham revient à Rennes cet été après une saison en prêt à Leicester. Mais l’objectif du pensionnaire du Roazhon Park est de profiter de sa belle saison chez les Foxes pour vendre Jordan James au prix fort. Valorisé à une quinzaine de millions d’euros, il figure notamment sur la short-list de l’Atalanta Bergame selon Transferfeed. Le club italien apprécie les qualités du Rennais et pourrait dégainer une offre pour le recruter afin de succéder à Ederson, lequel est sur le point de s’engager en faveur de Manchester United.

James à l'Atalanta pour remplacer Ederson 

Ce jeu des chaises musicales est sur le point de permettre à Rennes de se débarrasser d’un indésirable sur lequel il ne compte plus du tout pour l’avenir. La vente de Jordan James ne devrait de toute façon pas être un problème pour Rennes au mercato. Les bonnes performances du Gallois avec Leicester lui ont ouvert plusieurs portes dans l’optique de la saison prochaine. En plus de l’Atalanta, Transfermarkt croit savoir que Crystal Palace, Villarreal, Everton et Burnley sont eux aussi intéressés. Des pistes nombreuses susceptibles de faire grimper le prix de Jordan James pour le plus grand plaisir de Loïc Désiré et d’Arnaud Pouille.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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