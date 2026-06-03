Manchester United rend un gros service à Rennes

Recruté par Rennes à Birmingham pour 5 millions d’euros en 2024, Jordan James a été prêté à Leicester cette saison. Le club breton souhaite à présent le vendre, une issue rendue possible… par Manchester United.

Le Stade Rennais est le club de Ligue 1 qui a démarré son mercato le plus rapidement. Et pour cause, le club breton s’est déjà offert un excellent renfort en la personne d’Adrien Thomasson. En fin de contrat avec le RC Lens, le meilleur passeur des Sang et Or s’est engagé pour quatre saisons en faveur du Stade Rennais. Un concurrent de plus au milieu de terrain pour l’international gallois Jordan James.

Du haut de ses 21 ans, l’ancien joueur de Birmingham revient à Rennes cet été après une saison en prêt à Leicester. Mais l’objectif du pensionnaire du Roazhon Park est de profiter de sa belle saison chez les Foxes pour vendre Jordan James au prix fort. Valorisé à une quinzaine de millions d’euros, il figure notamment sur la short-list de l’Atalanta Bergame selon Transferfeed. Le club italien apprécie les qualités du Rennais et pourrait dégainer une offre pour le recruter afin de succéder à Ederson, lequel est sur le point de s’engager en faveur de Manchester United.

James à l'Atalanta pour remplacer Ederson

Ce jeu des chaises musicales est sur le point de permettre à Rennes de se débarrasser d’un indésirable sur lequel il ne compte plus du tout pour l’avenir. La vente de Jordan James ne devrait de toute façon pas être un problème pour Rennes au mercato. Les bonnes performances du Gallois avec Leicester lui ont ouvert plusieurs portes dans l’optique de la saison prochaine. En plus de l’Atalanta, Transfermarkt croit savoir que Crystal Palace, Villarreal, Everton et Burnley sont eux aussi intéressés. Des pistes nombreuses susceptibles de faire grimper le prix de Jordan James pour le plus grand plaisir de Loïc Désiré et d’Arnaud Pouille.