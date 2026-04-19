OM : Pierre Ménès dénonce le coupable

Dans une semaine, l'OM recevra Nice dans un match qui vaudra cher pour les deux clubs. Après le traumatisme vécu à Lorient, Marseille doit se reconstruire et pour Pierre Ménès, un dirigeant marseillais doit se regarder dans la glace.

L'Olympique de Marseille a déjà fait des coups tordus à ses supporters en 2026. On pense forcément au cauchemar vécu à Bruges en Ligue des champions ou bien à l'élimination en Coupe de France au Vélodrome contre le TFC. Mais la défaite à Lorient est du même niveau. Si, dans la foulée de ce non-match des joueurs d'Habib Beye, Medhi Benatia est venu pousser une gueulante qui restera dans l'histoire de l'OM, ce dernier n'échappe pas aux critiques. Pour Pierre Ménès, celui qui était le bras droit de Pablo Longoria doit déjà assumer sa totale responsabilité dans ce fiasco, et l'ancien consultant de Canal+ n'a pas du tout été convaincu par le numéro fait par Medhi Benatia devant les médias dans les coulisses du stade de Lorient.

Faites entrer l'accusé Medhi Benatia

Via son compte sur X (anciennement Twitter), Pierre Ménès a brutalement recadré Medhi Benatia. « Certains trouvent qu’il prend sa part de responsabilité mais il ne fait qu’ironiser sur les critiques qui lui sont faites. Qui a viré Rabiot et Rowe après leur bagarre à Rennes? Alors qu’eux avaient réagi à la défaite ? Qui a mis en scène sa démission avant de revenir pour repartir à la fin de la saison ? Quel impact peut-il avoir sur le groupe désormais ? Qui a choisi Beye qui n’est absolument pas prêt pour ce genre de mission et de club ? Alors faire une sortie médiatique de 5 minutes n’a qu’un seul but: détourner l’attention sur la situation du club et son travail. Et la on peut dire qu’il a parfaitement réussi son coup », fulmine l'ancien membre du Canal Football Club.

Sur RMC, Pascal Dupraz a tenu le même genre de discours à l'encontre du dirigeant marseillais, lequel doit quitter l'OM en fin de saison. « A l'écouter, on a le sentiment que dans ce club, c'est chacun pour sa gueule. Après ce match catastrophique, il vient déglinguer ses joueurs, c'est trop facile. Il a aussi ses responsabilités », a fait remarquer l'ancien entraîneur, désormais consultant dans l'émission Les GG du Sport.