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Medhi Benatia

OM : Pierre Ménès dénonce le coupable

OM19 avr. , 15:00
parClaude Dautel
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Dans une semaine, l'OM recevra Nice dans un match qui vaudra cher pour les deux clubs. Après le traumatisme vécu à Lorient, Marseille doit se reconstruire et pour Pierre Ménès, un dirigeant marseillais doit se regarder dans la glace.
L'Olympique de Marseille a déjà fait des coups tordus à ses supporters en 2026. On pense forcément au cauchemar vécu à Bruges en Ligue des champions ou bien à l'élimination en Coupe de France au Vélodrome contre le TFC. Mais la défaite à Lorient est du même niveau. Si, dans la foulée de ce non-match des joueurs d'Habib Beye, Medhi Benatia est venu pousser une gueulante qui restera dans l'histoire de l'OM, ce dernier n'échappe pas aux critiques. Pour Pierre Ménès, celui qui était le bras droit de Pablo Longoria doit déjà assumer sa totale responsabilité dans ce fiasco, et l'ancien consultant de Canal+ n'a pas du tout été convaincu par le numéro fait par Medhi Benatia devant les médias dans les coulisses du stade de Lorient.

Faites entrer l'accusé Medhi Benatia

Via son compte sur X (anciennement Twitter), Pierre Ménès a brutalement recadré Medhi Benatia. « Certains trouvent qu’il prend sa part de responsabilité mais il ne fait qu’ironiser sur les critiques qui lui sont faites. Qui a viré Rabiot et Rowe après leur bagarre à Rennes? Alors qu’eux avaient réagi à la défaite ? Qui a mis en scène sa démission avant de revenir pour repartir à la fin de la saison ? Quel impact peut-il avoir sur le groupe désormais ? Qui a choisi Beye qui n’est absolument pas prêt pour ce genre de mission et de club ? Alors faire une sortie médiatique de 5 minutes n’a qu’un seul but: détourner l’attention sur la situation du club et son travail. Et la on peut dire qu’il a parfaitement réussi son coup », fulmine l'ancien membre du Canal Football Club.
Sur RMC, Pascal Dupraz a tenu le même genre de discours à l'encontre du dirigeant marseillais, lequel doit quitter l'OM en fin de saison. « A l'écouter, on a le sentiment que dans ce club, c'est chacun pour sa gueule. Après ce match catastrophique, il vient déglinguer ses joueurs, c'est trop facile. Il a aussi ses responsabilités », a fait remarquer l'ancien entraîneur, désormais consultant dans l'émission Les GG du Sport.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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