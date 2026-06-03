La compo probable de la France contre la Côte d'Ivoire

La France affronte la Côte d’Ivoire ce jeudi en match de préparation à la Coupe du monde. On en sait plus sur l’équipe que Didier Deschamps devrait aligner à la Beaujoire.

Les finalistes de la Ligue des Champions ne devraient pas (ou peu) jouer à l’occasion de ce premier match amical. Les absences de Dembélé, Doué ou encore Barcola vont faire des heureux sur le plan offensif. Marcus Thuram et Rayan Cherki pourraient notamment en profiter pour débuter et épauler le capitaine Kylian Mbappé ainsi que Michael Olise.

Au milieu de terrain, le duo formé par Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot tient la corde. En défense, Ibrahima Konaté va profiter de la mise au repos de William Saliba tandis que les couloirs pourraient être animés par Jules Koundé à droite et Théo Hernandez à gauche.

La compo probable de la France : Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, T.Hernandez - Rabiot, Tchouaméni - Olise, Cherki, M.Thuram - Mbappé (c)