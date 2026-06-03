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La compo probable de la France contre la Côte d'Ivoire

Equipe de France03 juin , 22:20
parCorentin Facy
4
La France affronte la Côte d’Ivoire ce jeudi en match de préparation à la Coupe du monde. On en sait plus sur l’équipe que Didier Deschamps devrait aligner à la Beaujoire.
Les finalistes de la Ligue des Champions ne devraient pas (ou peu) jouer à l’occasion de ce premier match amical. Les absences de Dembélé, Doué ou encore Barcola vont faire des heureux sur le plan offensif. Marcus Thuram et Rayan Cherki pourraient notamment en profiter pour débuter et épauler le capitaine Kylian Mbappé ainsi que Michael Olise.
Au milieu de terrain, le duo formé par Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot tient la corde. En défense, Ibrahima Konaté va profiter de la mise au repos de William Saliba tandis que les couloirs pourraient être animés par Jules Koundé à droite et Théo Hernandez à gauche.
La compo probable de la France : Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, T.Hernandez - Rabiot, Tchouaméni - Olise, Cherki, M.Thuram - Mbappé (c)
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Derniers commentaires

France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur

Si tu regardes la WWE tu petes un cable avec toutes les pubs , que pour de la mal bouffe en plus

Une boulette de l’UEFA a favorisé le PSG

Le titre est excessif. Il me semble que désigner un arbitre qui te qualifie sur les 2 tours précédent est censé te favoriser et non ton adversaire.

France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur

Dit toi que regarder un programme quel qu il soit aux etats unis, est juste une torture, tellement il y a de pubs toutes les 5min sans aucunes transitions...

Eli Junior Kroupi, le PSG n’en veut pas

Petit à petit les rumeurs dégonflent. Diomandé par contre vu son match et son potentiel, il ne faut pas hésiter. Akliouche je ne suis pas convaincu.

France - Côte d’Ivoire : les compos (21h10 sur TF1)

Magnifique mi-temps de Cherki ! Par contre, Koundé, Hernandez et Tchouaméni, c'est vraiment pas terrible.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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