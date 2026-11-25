OM : Le taulier de Genesio est intransférable
OM•
parEric Bethsy
Absent contre Le Mans (2-3) dimanche dernier, Pierre-Emile Hojbjerg a manqué à l’Olympique de Marseille. L’importance du milieu de terrain s’est ressentie, y compris pour les observateurs pas forcément fans de l’international danois.
Sans mettre les pieds sur le terrain, Pierre-Emile Hojbjerg a fait remonter sa cote de popularité à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain, malade et forfait de dernière minute, n’a pas participé à la défaite au Vélodrome contre Le Mans dimanche. Et pour Bruno Genesio, son absence a forcément un lien avec l’incapacité des Marseillais à gérer leur avantage en fin de rencontre.
« Si son absence a été préjudiciable dans la gestion de fin de match ? Oui, mais je l'ai déjà dit, répondait l'entraîneur marseillais le week-end dernier. (…) Pierre est souvent très important dans notre dispositif, à la fois par ses qualités mais aussi par l'expérience qu'il a sur le terrain. Mais peut-être qu'il n'aurait pas tout réglé non plus. » Bruno Genesio n’a pas changé d’avis sur l’international danois. L’ancien coach du Stade Rennais a toujours soutenu Pierre-Emile Hojbjerg qu’il souhaite conserver malgré les difficultés financières du club phocéen.
De nouveau présent face aux médias ce mercredi avant la réception du Levski Sofia, Bruno Genesio a confirmé qu'il voulait garder le Danois jusqu'à la fin de la saison. «Je veux qu'il termine cette saison avec nous, à son niveau actuel, pour aider le groupe à aller chercher les meilleurs résultats possibles. Le contexte est particulier, tout le monde le sait. Mais si on réussit une belle saison, ça peut aussi nous lier pour quelque temps » explique le coach de l'OM, pour qui un départ de Hojbjerg cet hiver n'est pas envisageable.
Je ne suis pas un immense admirateur mais...- Olivier Echouafni
L’insistance du technicien a pu surprendre dans la mesure où son cadre n’a pas toujours brillé sur le terrain. Mais même en tant que détracteur, Olivier Echouafni valide désormais l’opinion de Bruno Genesio. « Je ne suis pas un immense admirateur du joueur mais je comprends pourquoi Bruno insiste sur lui, a reconnu l’ancien milieu dans les colonnes de La Provence. Il a une immense expérience, a retrouvé ses repères et une forme physique plus en adéquation avec ce qu’il est capable de faire. Il sait donner le tempo dans les temps forts et faibles, est en capacité de calmer tout le monde et empêcher que l’équipe fasse n’importe quoi à 2-1 alors qu’elle mène encore… » De quoi alimenter la réflexion de la direction avant le mercato hivernal.
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Ligue 1
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