Absent contre Le Mans (2-3) dimanche dernier, Pierre-Emile Hojbjerg a manqué à l’Olympique de Marseille. L’importance du milieu de terrain s’est ressentie, y compris pour les observateurs pas forcément fans de l’international danois.

Sans mettre les pieds sur le terrain, Pierre-Emile Hojbjerg a fait remonter sa cote de popularité à l’Olympique de Marseille . Le milieu de terrain, malade et forfait de dernière minute, n’a pas participé à la défaite au Vélodrome contre Le Mans dimanche. Et pour Bruno Genesio, son absence a forcément un lien avec l’incapacité des Marseillais à gérer leur avantage en fin de rencontre.

« Si son absence a été préjudiciable dans la gestion de fin de match ? Oui, mais je l'ai déjà dit, répondait l'entraîneur marseillais le week-end dernier. (…) Pierre est souvent très important dans notre dispositif, à la fois par ses qualités mais aussi par l'expérience qu'il a sur le terrain. Mais peut-être qu'il n'aurait pas tout réglé non plus. » Bruno Genesio n’a pas changé d’avis sur l’international danois. L’ancien coach du Stade Rennais a toujours soutenu Pierre-Emile Hojbjerg qu’il souhaite conserver malgré les difficultés financières du club phocéen.

De nouveau présent face aux médias ce mercredi avant la réception du Levski Sofia, Bruno Genesio a confirmé qu'il voulait garder le Danois jusqu'à la fin de la saison. «Je veux qu'il termine cette saison avec nous, à son niveau actuel, pour aider le groupe à aller chercher les meilleurs résultats possibles. Le contexte est particulier, tout le monde le sait. Mais si on réussit une belle saison, ça peut aussi nous lier pour quelque temps » explique le coach de l'OM, pour qui un départ de Hojbjerg cet hiver n'est pas envisageable.

Je ne suis pas un immense admirateur mais... - Olivier Echouafni