Droits TV de la Ligue 1 : Amazon jette l’éponge
Amazon voulait un seul match de Ligue 1
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Là dans les bons moments et sans courage dans les mauvais
C'c'est pas une légende et tu le sais bien !!! Même t'es collègues l'avoue que 1 billet vaut 3 personnes
"deux buts encaissés par Paratici, auteur d’un doublé"... Relisez-vous.
pourtant les supporter parisiens ne s interrogent pas sur le Qatar.... droit de l homme, magouilles, financeent du terrorisme. donc eux sont la pour le foot, et ca ne les derangent pas. Que le president soit blanc juif noir ou bouddiste. tant qu ils voient des buts, le reste....
peut etre parce qu on parle de foot.....
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15