Intéressé par la diffusion de la Ligue 1, Amazon a peu de chances de répondre favorablement à l’appel d’offres lancé par la LFP. Le géant américain avait l’ambition de diffuser un seul match par journée.

Après deux ans de diffusion sur Ligue1+, le championnat de France va probablement entrer dans une nouvelle ère l’été prochain. En effet, la LFP a lancé un appel d’offres pour la période 2027-2032 . L’idée est de trouver un diffuseur capable de payer entre 300 et 400 millions d’euros pour l’ensemble des matchs de Ligue 1, avant la possibilité d’en sous-traiter une partie à un autre acteur. C’est donc un lot unique qui a été mis sur le marché par Vincent Labrune, un schéma qui ne convient pas à tout le monde.

Amazon voulait un seul match de Ligue 1

Selon les informations de RMC, Amazon est intéressé par la diffusion de la Ligue 1. Mais le géant américain, dont la plateforme Prime Vidéo a diffusé le championnat de 2021 à 2024, n’est pas chaud à l’idée de récupérer 100% des droits, même s’il existe la possibilité d’en sous-licencier une partie. « Depuis de longs mois, Prime Vidéo espérait se positionner sur un seul match du championnat de France » explique la radio, qui ajoute que la direction d’Amazon s’est directement plaint à la Ligue de cet appel d’offres avec un lot unique.

« Ce modèle semble pour l’instance le plus à même de maximiser la valorisation de la compétition tout en offrant potentiellement au téléspectateur un guichet unique d’abonnement » ajoute RMC. Si elle n’a pas encore totalement quitté la table des négociations, Amazon semble bel et bien refroidi par cette situation et montrerait de moins en moins d’intérêt pour l’appel d’offres en cours. Au point d’annuler sa participation à celui-ci ? Réponse définitive le 3 décembre prochain, date de la fin de l’appel d’offres lancé par la Ligue de Football Professionnel.