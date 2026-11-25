Vingt jours après la belle victoire contre le Bayer Leverkusen, l’OM espère enchaîner en Europa League face aux Bulgares du Levski Sofia. Un match qui se jouera dans un Vélodrome quasi plein malgré l’horaire (18h45).

L’Olympique de Marseille n’a pas encore dit son dernier mot dans cette Europa League version 2026-2027. Malgré trois défaites inaugurales contre Besiktas, l’Olympiakos et Sturm Graz, les hommes de Bruno Genesio sont toujours dans la course. La victoire sur la pelouse du Bayer Leverkusen il y a deux semaines et demi a tout relancé, permettant aux Phocéens de revenir à seulement 1 point de la 24e place synonyme de qualification pour les barrages. Dans cette optique, une victoire contre les Bulgares du Levski Sofia ce jeudi lors de la 5e journée serait une excellente opération.

Les supporters de l’OM veulent en tout cas y croire et vont pousser les coéquipiers d’Amine Gouiri dans cet objectif qualif. La preuve, le journaliste Bruno Blanzat de la radio Ici Provence révèle que 56.000 supporters sont attendus au Vélodrome jeudi. Une affluence assez exceptionnelle au vu de l’horaire du match, programmé par l’UEFA à 18h45. Un bel exploit de la part de l’Olympique de Marseille, pour qui la commercialisation des places à des prix plutôt raisonnables a porté ses fruits. C’est donc dans un Vélodrome quasiment plein que l’OM jouera face au Levski Sofia.

56.000 spectateurs un jeudi à 18h45

A noter que les joueurs du Levski auront eux aussi un peu de soutien puisque 500 supporters bulgares ont été autorisés à faire le déplacement et prendront place dans le parcage visiteur. C’est la deuxième fois consécutive que les visiteurs sont autorisés à se déplacer au Vélodrome puisque ce dimanche, les fans du Mans avaient pu prendre place dans le parcage visiteur de l’enceinte marseillaise. Ils en gardent un excellent souvenir avec la victoire 2-3 de leur équipe. On souhaite évidemment une autre issue aux Marseillais ce jeudi en Europa League.