Cyril Hanouna vote à droite, Guingamp ne pouvait pas l'accepter

pourtant les supporter parisiens ne s interrogent pas sur le Qatar.... droit de l homme, magouilles, financeent du terrorisme. donc eux sont la pour le foot, et ca ne les derangent pas. Que le president soit blanc juif noir ou bouddiste. tant qu ils voient des buts, le reste....