YL : Le PSG chute face à la Roma
PSG•
A quelques heures du match de Ligue des Champions entre les deux équipes, le PSG s’est incliné face à l’AS Roma ce mercredi en Youth League. Les Parisiens paient leur mauvaise première mi-temps avec deux buts encaissés par Paratici, auteur d’un doublé. La réduction du score de Koukaba n’aura pas été suffisante. Il s’agit de la deuxième défaite du PSG dans cette campagne 2026-2027 de Youth League. Les Parisiens sont actuellement 18es du classement.
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C'c'est pas une légende et tu le sais bien !!! Même t'es collègues l'avoue que 1 billet vaut 3 personnes
YL : Le PSG chute face à la Roma
"deux buts encaissés par Paratici, auteur d’un doublé"... Relisez-vous.
Cyril Hanouna vote à droite, Guingamp ne pouvait pas l'accepter
pourtant les supporter parisiens ne s interrogent pas sur le Qatar.... droit de l homme, magouilles, financeent du terrorisme. donc eux sont la pour le foot, et ca ne les derangent pas. Que le president soit blanc juif noir ou bouddiste. tant qu ils voient des buts, le reste....
Cyril Hanouna vote à droite, Guingamp ne pouvait pas l'accepter
peut etre parce qu on parle de foot.....
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
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|11
|6
|3
|2
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|8
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|20
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|6
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|0
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|17
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|5
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|5
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|4
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|4
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|10
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|1
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|2
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|18
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|1
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|11
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|5
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|21
|-6
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|3
|2
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|10
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|-8
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|3
|2
|6
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|25
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|10
|11
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|2
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|7
|9
|23
|-14
|2
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|2
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|25
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