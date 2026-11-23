Tombé face à Lyon le week-end dernier en Ligue 1, le Lille OSC va défier le grand Bayern Munich dans un match de gala en Ligue des Champions.

Quelle heure pour LOSC - Bayern Munich ?

mercredi 25 novembre à 21h00 au Stade Pierre Mauroy. Après s’être déplacé sur la pelouse d’Arsenal en début de saison, le LOSC va affronter un autre très grand club européen. Puisque c’est le Bayern Munich qui va se présenter dans le Nord de la France cette semaine pour jouer un match de Ligue des Champions. Cette rencontre entre le LOSC et le Bayern se disputera ceau Stade Pierre Mauroy.

Sur quelle chaîne suivre LOSC - Bayern Munich ?

Placée en même temps que le match du PSG face à la Roma mercredi soir, cette rencontre entre Lille et Munich sera diffusée sur l’antenne de Canal+ Foot.

Les compos probables de LOSC - Bayern Munich :

Plutôt bien placé dans le Top 5 du championnat malgré une défaite face à l’OL samedi (0-1), le LOSC est en galère en Ligue des Champions. Avant-dernier du classement, devant Bratislava, Lille n’a pris qu’un seul point en quatre matchs, du côté de Bodo Glimt en novembre (0-0). Défait contre Galatasaray (2-4), Arsenal (0-3) et le Betis (2-3), le club nordiste rêve de faire un exploit contre le Bayern pour se relancer dans la course à la qualification. Pour ce match, Davide Ancelotti fera sans Igamane ou Santos.

La compo probable du LOSC : Ozer - Ngoy, Goffi, Alexsandro, Perraud - Mukau, Bentaleb, André - Bakwa, Haraldsson, Diaoune.

Invaincu depuis le début de la saison, le Bayern réalise encore une grosse saison. Deuxième en championnat, Munich n’est que 13e dans la phase régulière de la C1, mais seulement à deux petits points du podium. Tenu en échec par Arsenal (2-2) et Viking (3-3), le Bayern a dominé Bodo (5-0) et l’Atlético de Madrid avant la trêve (2-0). Du côté de Lille, Munich va donc tenter d’enchaîner un nouveau succès pour remonter dans le Top 8. Lors de ce match, Vincent Kompany devra composer sans son Ballon d’Or Kane, blessé à la cheville, mais également Davies, Gnabry, Neuer ou Saibari. Olise est aussi incertain à cause d’une blessure à une cheville.

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La compo probable du Bayern Munich : Urbig - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic - Kimmich, Pavlovic - Binder, Karl, Brown - Bischof.